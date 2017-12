I migliori film del 2017 per Filmedvd

Curiosità

Si avvicina la fine dell’anno e, come spesso accade, arriva il tempo dei bilanci. Il 2017 cinematografico volge al termine e ci lascia diversi gioielli inaspettati ma anche molte delusioni. In generale non un anno eccezionale che ricorderemo forse più per lo sdoganamento definitivo delle opere in streaming (Netflix su tutti) e per la clamorosa gaffe alla notte degli Oscar che ha penalizzato La la land a favore di Moonlight, film quest’ultimo che non compare nella nostra classifica.

Comunque bando alla ciance ed andiamo a scoprire i film più apprezzati dal nostro staff.