Premi Oscar 2016: tutti i vincitori, "Moonlight" miglior film

Festival e premi

Con un clamoroso colpo di scena, segnato da uno dei momenti di massimo imbarazzo nell’intera storia degli Oscar, Moonlight di Barry Jenkins è stato proclamato miglior film del 2016 alla 89° edizione degli Academy Award, dopo che per errore era già stato annunciato come vincitore il super-favorito della vigilia, il musical La La Land. Moonlight, storia dell’educazione sentimentale ed esistenziale di un ragazzo afroamericano in una realtà disagiata, si porta a casa in tutto tre premi Oscar su otto nomination: miglior film, miglior attore supporter e miglior sceneggiatura adattata.

Sei premi Oscar su quattordici nomination per La La Land, fra cui le statuette per la miglior regia a Damien Chazelle e per la miglior attrice ad Emma Stone; la pellicola di Chazelle ha mancato però il trofeo più importante, a dispetto di tutti i pronostici. Casey Affleck è stato eletto miglior attore per il dramma Manchester by the sea, ricompensato anche per la miglior sceneggiatura originale di Kenneth Lonergan, mentre miglior attrice supporter è Viola Davis per Barriere. Ecco di seguito l’elenco dei vincitori di ieri notte nelle varie categorie dedicate ai lungometraggi.

MIGLIOR FILM: MOONLIGHT

Miglior Regista: Damien Chazelle, La La Land

Miglior Attore: Casey Affleck, Manchester by the sea



Miglior Attrice: Emma Stone, La La Land

Miglior Attore Supporter: Mahershala Ali, Moonlight

Miglior Attore Supporter: Viola Davis, Barriere

Miglior Sceneggiatura Originale: Manchester by the sea

Miglior Sceneggiatura Adattata: Moonlight

Miglior Film Straniero: Il cliente (Iran)

Miglior Film d’Animazione: Zootropolis

Miglior Documentario: O.J. – Made in America

Miglior Colonna Sonora: La La Land

Miglior Canzone: City of stars (La La Land)

Miglior Fotografia: La La Land

Miglior Montaggio: La battaglia di Hacksaw Ridge

Miglior Scenografia: La La Land

Migliori Costumi: Animali fantastici e dove trovarli

Miglior Trucco: Suicide Squad

Miglior Sonoro: La battaglia di Hacksaw Ridge



Migliori Effetti Speciali: Il libro della giungla

Migliori Effetti Sonori: Arrival