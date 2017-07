Annette Bening presidente di giuria al Festival di Venezia 2017

Festival e premi

Annette Bening ha ricevuto l’incarico di rivestire il ruolo di presidente di giuria per la 74° edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, che avrà luogo dal 30 agosto al 9 settembre. La grande attrice americana, 59 anni, avrà il compito di guidare i giurati nella selezione dei film che saranno ricompensati con il Leone d’Oro e con gli altri riconoscimenti del concorso. Questa la dichiarazione ufficiale della Bening in merito: “È un onore per me essere stata chiamata a ricoprire il ruolo di presidente della giuria alla Mostra del Cinema di Venezia. Aspetto con impazienza di guardare i film e lavorare insieme ai miei colleghi giurati per celebrare il meglio del cinema mondiale di quest’anno”.

Il direttore del Festival, Alberto Barbera, ha commentato con queste parole la nomina di Annette Bening come presidente di giuria di Venezia 2017: “Era tempo che la lunga serie di presidenze maschili della giuria internazionale della Mostra del Cinema di Venezia venisse interrotta per far posto a una donna di grande talento, intelligenza e ispirazione. Sono particolarmente lieto che Annette Bening abbia accettato questo ruolo, che saprà svolgere in virtù del talento manifestato in una carriera da star hollywoodiana contraddistinta da scelte sempre interessanti e spesso coraggiose. Attrice raffinata e istintiva, capace di sfumature complesse, Annette Bening conferisce ai ruoli da lei interpretati un calore e una naturale eleganza che rendono la visione dei suoi film un’esperienza straordinaria. Le do il benvenuto a Venezia”.

Sposata dal 1992 con Warren Beatty, nella sua carriera Annette Bening è stata protagonista di film apprezzatissimi come Rischiose abitudini di Stephen Frears (1990), Bugsy di Barry Levinson (1991), Il Presidente di Rob Reiner (1995), American beauty di Sam Mendes (1999), La diva Julia di István Szabó (2004) e I ragazzi stanno bene di Lisa Cholodenko (2010). L’anno scorso ha interpretato l’acclamata commedia 20th century women di Mike Mills, mentre prossimamente tornerà nelle sale con Film stars don’t die in Liverpool, un biopic dedicato all’attrice Gloria Grahame, una trasposizione de Il gabbiano di Anton Cechov e il dramma corale Life, itself; in Tv, invece, l’anno prossimo farà parte del cast della miniserie American crime story – Kathryna.