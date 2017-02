Berlino 2017, Orso d'Oro all'Ungheria per "On body and soul"

Festival e premi

On body and soul, opera scritta e diretta dalla regista ungherese Ildikó Enyedi, si è aggiudicata l’Orso d’Oro come miglior film alla 67° edizione del Festival del Cinema di Berlino, che si è conclusa sabato sera con la cerimonia di premiazione. On body and soul, vincitore anche del premio dei critici Fipresci e della giuria ecumenica, è un dramma sentimentale, dai contorni quasi surreali, sul rapporto fra un uomo e una donna. La giuria del Festival, presieduta dal regista olandese Paul Verhoeven, ha attribuito invece l’Orso d’Argento al francese Félicité di Alain Gomis, drammatica storia di una donna sconvolta dall’incidente subito dal figlio adolescente.

L’apprezzato cineasta finlandese Aki Kaurismäki, tra i favoriti della vigilia, ha ricevuto il premio come miglior regista per la commedia The other side of hope, incentrata sul tema dell’immigrazione. Una veterana del cinema europeo, la regista polacca Agnieszka Holland, è stata insignita del premio Alfred Bauer, dedicato al film più innovativo del Festival, per il thriller Spoor. L’austriaco Georg Friedrich ha ottenuto il premio come miglior attore per il dramma tedesco Bright nights, mentre la coreana Kim Min-hee è stata eletta miglior attrice grazie alla sua prova nel film sentimentale On the beach at night alone, diretto dal regista coreano Hong Sang-soo.

Il regista cileno Sebastián Lelio è stato ricompensato con il trofeo per la miglior sceneggiatura per Una mujer fantástica, premiato anche con il Teddy Award come miglior film a tematica LGBT. Il melodramma rumeno Ana, mon amour, diretto da Calin Peter Netzer, ha vinto invece il premio per il miglior montaggio. Nel corso della Berlinale 2017, inoltre, è stato assegnato l’Orso d’Oro alla carriera alla grande costumista italiana Milena Canonero, che nel corso della sua lunga carriera ha realizzato i costumi per film come Arancia meccanica, Barry Lyndon, Momenti di gloria, La mia Africa, Dick Tracy, Marie Antoinette e Grand Budapest Hotel.