I candidati alla pizza d'oro 2017

Grazie alle vostre top-ten abbiamo definito i sei film che a vostro parere si sono maggiormente contraddistinti nell’anno appena trascorso. Ma la gara non è finita visto che nelle prossime tre settimane siete tutti invitati a votare il vostro preferito nel sondaggio su Facebook per definire la pizza d’oro. Vediamo in dettaglio di quali pellicole stiamo parlando, in rigoroso ordine alfabetico come sempre…

Oramai abituè del nostro premio Christopher Nolan prova a conquistare un altro premio dopo Interstellar, Il cavaliere oscuro – Il ritorno e Il cavaliere oscuro. Anche se forse la sua attenzione sarà rivolta maggiormente alla prossima notte degli Oscar dove compare per la prima volta in lizza come miglior regista.

Il cinema francese torna alla ribalta dopo La vita di Adele, Amour e The Artist. Sarà la volta buona per avere la prima pizza d’oro non made in U.S.A?

Passato quasi inosservato nella stagione dei premi ma rimasto nei cuori di molti appassionati. Prima volta per il regista cileno Pablo Larraín.

Mattatore assoluto dell’anno appena trascorso anche se gabbato sul più bello nella notte degli Oscar. Sarà la pizza d’oro una piccola consolazione? Sarebbe la prima volta per un musical.

Personal shopper

Doppietta per il cinema francese. Forse la candidatura più sorprendente. Una buona occasione per chi non lo conoscesse di recuperarlo.

Da molti ritenuto quasi un passo falso nella carriera di Scorsese dimostra invece, a distanza di mesi, di avere lasciato un segno, come spesso d’altronde accade per le opere del grande regista vincitore in passato della pizza d’oro con The departed.