Cannes: Palma d'Oro a "The square", premi per Coppola e Phoenix

Festival e premi

The square, un’opera a metà strada fra il dramma grottesco, la satira e la commedia surreale, si è aggiudicato la Palma d’Oro come miglior film alla 70° edizione del Festival di Cannes. Quarto lungometraggio del regista svedese Ruben Östlund, già molto apprezzato tre anni fa per il suo Forza maggiore, e interpretato fra gli altri da Elisabeth Moss e Dominic West, The square ha ottenuto a sorpresa il massimo riconoscimento assegnato dalla giuria di Cannes, presieduta quest’anno dal regista spagnolo Pedro Almodóvar, ribaltando in parte i pronostici della vigilia.

Il Gran Premio della Giuria, il secondo trofeo per importanza del Festival, è stato attribuito a una delle pellicole più applaudite del concorso: 120 battements par minute, esordio dietro la macchina da presa del francese Robin Campillo, un dramma che ripercorre le campagne delle comunità gay per garantire l’informazione sull’AIDS. 120 battements par minute, fra le grandi sorprese del Festival, ha vinto anche il premio dei critici FIPRESCI la Queer Palm come miglior film a tematica omosessuale. L’americana Sofia Coppola ha conquistato invece il premio per la miglior regia grazie a L’inganno, remake de La notte brava del soldato Jonathan di Don Siegel: un dramma in costume con Colin Farrell e Nicole Kidman, quest’ultima insignita di un premio speciale per il 70° anniversario del Festival.

Un eccellente risultato anche per You were never really here, crudo e visionario dramma diretto dalla regista scozzese Lynne Ramsay, che ha mandato all’incasso ben due premi: il trofeo come miglior attore per un intenso Joaquin Phoenix e quello per la miglior sceneggiatura, firmata dalla Ramsay. Il premio per la sceneggiatura è stato attribuito ex-aequo pure al cineasta greco Yorgos Lanthimos per il suo secondo film in inglese, il dramma distopico The killing of a sacred deer, ancora con la coppia Kidman / Farrell. Miglior attrice è la star tedesca Diane Kruger, protagonista del revenge-movie In the fade di Fatih Akin, mentre il grande favorito dei pronostici, il dramma familiare Loveless, diretto dal regista russo Andrej Zvjagincev, ha dovuto accontentarsi del Premio della Giuria.