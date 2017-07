"Downsizing" con Matt Damon film d'apertura del Festival di Venezia

Festival e premi

Variety ha annunciato che sarà Downsizing, il nuovo film di Alexander Payne, con protagonista Matt Damon, ad aprire il 30 agosto la 74° edizione del Festival di Venezia. Descritto come una commedia surreale, Downsizing è la storia di un uomo che si chiede come sarebbe la propria vita se potesse farsi “rimpicciolire” e decide di tentare questo esperimento; nel cast compaiono anche Kristen Wiig nella parte della moglie del protagonista, Christoph Waltz, Laura Dern, Jason Sudeikis, Neil Patrick Harris, Margo Martindale e Udo Kier. Payne, vincitore di due premi Oscar in qualità di sceneggiatore, ha diretto film apprezzatissimi come Sideways, Paradiso amaro e Nebraska.

Dopo l’anteprima mondiale a Venezia, Downsizing uscirà nelle sale statunitensi il 22 dicembre, nel pieno della stagione natalizia. La prossima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia si svolgerà dal 30 agosto al 9 settembre, con l’attrice americana Annette Bening nelle vesti di presidente di giuria; il programma completo del Festival, incluso l’elenco dei titoli in lizza per il Leone d’Oro, sarà reso noto il 27 luglio. Nelle ultime quattro edizioni della Mostra, in ben tre occasioni il film d’apertura si è rivelato un grande successo di critica e di pubblico e ha fatto incetta di premi Oscar: nel 2013 è accaduto con Gravity, nel 2014 con Birdman e l’anno scorso con il musical La La Land.