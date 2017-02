"Elle" di Verhoeven miglior film ai César, premi per Huppert e Dolan

Festival e premi

Fra i titoli più acclamati del 2016 e già vincitore del Golden Globe come miglior film straniero, Elle, l’affascinante thriller di Paul Verhoeven, è stato eletto miglior film dell’anno alla 42° edizione dei premi César, i massimi riconoscimenti del cinema francese, assegnati sabato sera alla Salle Pleyel di Parigi. Elle è la storia di una donna che, dopo aver subito una violenza sessuale in casa sua da parte di un misterioso aggressore, rifiuta di lasciarsi ingabbiare nel ruolo della “vittima”, iniziando invece a studiare una singolare vendetta contro l’uomo che l’ha stuprata; il film di Verhoeven, che in patria ha raccolto quasi 600.000 spettatori, uscirà nelle sale italiane il 23 marzo per Lucky Red.

Isabelle Huppert, magnifica protagonista di Elle, ha ricevuto il premio César come miglior attrice grazie a un ruolo che le ha già fatto conquistare moltissimi riconoscimenti, fra cui il Golden Globe e la nomination all’Oscar; per la Huppert, si tratta del secondo César della sua carriera (su un totale da record di sedici nomination) dopo quello vinto nel 1995 per Il buio nella mente. Con due César su undici candidature, Elle ha battuto sul filo di lana il suo rivale più agguerrito, il racconto di formazione Divines di Houda Benyamina, con tre premi su sette nomination: miglior attrice supporter (Déborah Lukumuena), miglior attrice emergente (Oulaya Amamra) e miglior opera prima.

Un ottimo risultato, in termini di riconoscimenti, anche per È solo la fine del mondo, intenso melodramma familiare di derivazione teatrale per la regia di Xavier Dolan, con tre César su sei nomination: il giovane regista canadese ha vinto le statuette per la miglior regia e il miglior montaggio, mentre Gaspard Ulliel è stato ricompensato come miglior attore. A sorpresa, nella categoria per il miglior film straniero È solo la fine del mondo è stato superato invece da Io, Daniel Blake, dramma a tema sociale del veterano britannico Ken Loach. Due premi invece per il biografico Chocolat di Roschdy Zem: miglior attore supporter (James Thierrée) e miglior scenografia, mentre Niels Schneider è stato eletto miglior attore emergente per Diamant noir.

Il commovente La mia vita da zucchina di Claude Barras, candidato anche all’Oscar, si è aggiudicato due César per il miglior film d’animazione e la miglior sceneggiatura adattata, mentre il trofeo per la miglior sceneggiatura originale è andato a L’effetto acquatico. Frantz, l’acclamato melodramma storico di François Ozon, ha dovuto accontentarsi del premio per la miglior fotografia su un totale di undici nomination, mentre è stata una fumata nera per Ma Loute di Bruno Dumont (nove nomination) e Mal di pietre di Nicole Garcia (otto nomination), rimasti a mani vuote. Ospite d’onore della cerimonia, l’attore e regista americano George Clooney è stato insignito del César onorario alla carriera.