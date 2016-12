Torino Film Festival 2016: il giorno della Francia, da "Dopo l'amore" a Guiraudie

Festival e premi

La settima giornata al 34°Torino Film Festival è stata aperta da uno dei migliori film presentati nel concorso ufficiale, l’opera prima Le dernier Parisiens, esordio alla regia di due membri del gruppo rap La Rumeur, Hame Boukba e Ekoue Labitey. Appena uscito di prigione, Nas (Reda Kateb) viene assunto nel locale del fratello (Slimane Dazi) a Parigi, in passato di sua proprietà; le diverse prospettive di vita porteranno i due fratelli a scontrarsi. Un convincente dramma metropolitano che illumina Parigi in modo inusuale, supportato da un’ottima scelta della colonna sonora. Per vitalità e rabbia di messa in scena e scrittura si guarda all’intensità del cinema di Céline Sciamma e ai ritratti antropologici di Abdellatif Kechiche in un film pienamente umanista nel raccontare il conflitto tra fratelli come due anime lontane, e soprattutto l’impossibilità di ricostruirsi e di riprendersi la propria vita; il tutto con un tono malinconico e triste, che accompagna il cammino dei personaggi nonostante fallimenti e delusioni.

Presentato anche il secondo film del concorso della giornata, Turn left, turn right, opera seconda del regista Douglas Seok: la storia di una figlia che continua a cercare un proprio posto nel mondo mentre il vecchio padre sta morendo. Un piccolo e discreto dramma suddiviso in 12 capitoli narrativi e girato con camera fissa, come fosse una sorta di album fotografico per immagini. Forse eccessivamente formalista e fine a se stesso, ma se ci si lascia trasportare da un racconto liquido, intimo e riflessivo traspare una dolce malinconia per lo scorrere del tempo e delle cose della vita.

La sezione “After hours” ha presentato Safe neighbourhood, opera seconda del regista Chris Peckover. In un quartiere in Australia, la giovane Ashley (Olivia DeJonge) deve fare da baby-sitter al tredicenne Luke (Levi Miller), quando qualcuno cerca di entrare in casa e mettere in pericolo i due… ma non tutto è come sembra. Divertentissima black-comedy virata al thriller che guarda ai classici di genere degli anni ’80 senza però alcun effetto nostalgico: parte come un home.invasion, per poi ribaltare il genere e divenire tutt’altro. Fra toni da commedia grottesca e atmosfere stranianti da film natalizio, viene fuori un cinico ma spesso lugubre ritratto della borghesia perbenista.

La sezione “Festa mobile” ha presentato L’economie du couple, il nuovo film di Joachim LaFosse, in uscita a gennaio in Italia con il titolo Dopo l’amore e già programmato alla Quinzaine de realisateurs al Festival di Cannes. Marie (Bérénice Bejo) e Boris (Cedric Kahn) sono sposati da 15 anni e hanno due gemelle; abitano ancora insieme pur non amandosi più, ma per amore delle figlie e per problemi finanziari sono costretti a condividere lo stesso tetto. Melò familiare e dramma da camera tutto d’interni, che racconta la crisi e il conflitto di un rapporto di coppia ormai sfaldato. Ma pur narrando la fine del sentimento, il tono è lievissimo, con una messa in scena di notevole pulizia e una regia composta che guarda ai due protagonisti come due corpi che si annullano a vicenda e scompaiono senza trovarsi più; il tutto supportato da una sceneggiatura di rara intelligenza a finezza e dalla gara di bravura tra la coppia Bejo e Kahn.

La giornata si è chiusa con la proiezione, sempre a “Festa mobile”, di Rester vertical, il nuovo film di Alan Guiraudie, già in concorso a Cannes quest’anno. Lèo (Damien Bonnard) è uno scrittore che si trasferisce in una fattoria in campagna, dove incontra Marie (India Hair); i due fanno un figlio, ma la vita dell’uomo comincia lentamente a sconvolgersi. Il regista de Lo sconosciuto del lago spiazza e sorprende con un film ipnotico, ossessivo e dalla messa in scena avvolgente: profondamente disturbante, visivamente fascinoso e caratterizzato da un’atmosfera morbosa. Un thriller drammatico curiosamente indefinibile per libertà di sguardo, che sembra un’inquietante riflessione sulla paura dell’essere padre, sul sentirsi inadatti nella scoperta della propria sessualità e del proprio essere.