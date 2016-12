Golden Globe 2016: da "La La Land" a "Moonlight", il commento alle nomination

Festival e premi

Sono state annunciate ieri al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles, da Laura Dern, Anna Kendrick e Don Cheadle, le candidature alla 74° edizione dei Golden Globe, tra i più importanti riconoscimenti annuali in ambito cinematografico e televisivo, e celebre anticamera degli Academy Award; i premi verranno consegnati durante una cerimonia condotta da Jimmy Fallon il prossimo 8 gennaio. Anche quest’anno la Hollywood Foreign Press Association non ha lesinato sorprese, lasciando perplessi soprattutto per alcune scelte ed esclusioni abbastanza discutibili. Andiamo ora a dare uno sguardo più nel dettaglio alle categorie principali, che hanno visto piazzare in prima fila il film musicale La La Land di Damien Chazelle e il dramma Moonlight di Barry Jenkins, rispettivamente con sette e sei nomination.

I FILM

Caratterizzati dalle categorie dedicate al miglior film drammatico e alla miglior commedia / musical, con diverse candidature che spesso appaiono un po’ forzate (per non dire inspiegabili), i Golden Globe nella sezione riservata ai drammi dell’anno danno spazio, oltre al succitato Moonlight, anche a Manchester by the Sea di Kenneth Lonergan, il sopravvalutato Lion – La strada verso casa di Garth Davis, con Dev Patel e Nicole Kidman, Hell or high water con Chris Pine, Ben Foster e il premio Oscar Jeff Bridges e il ritorno di Mel Gibson in cabina di regia con il film bellico La battaglia di Hacksaw Ridge. Spiccano le assenze di film come Sully di Clint Eastwood e Animali notturni di Tom Ford, anche se le previsioni circa una loro presenza nelle categorie principali davano poche speranze; ma un posticino per almeno uno dei due titoli sarebbe stato doveroso, in luogo di film mediocri come Lion o Hacksaw Ridge.

Totale silenzio, come del resto è intitolato il suo ultimo lavoro, per Martin Scorsese, che con il suo Silence negli States ha ricevuto un consenso quasi unanime; lo spazio potrebbe tuttavia trovarlo nella notte degli Oscar a febbraio. Una delle categorie da sempre più discusse è quella riguardante i migliori film commedie o musicali: inutile segnalare la presenza nella cinquina di La La Land di Damien Chazelle. A fare da sparring partner si aggiudicano uno spazio nelle nomination titoli quantomeno bizzarri per una categoria del genere: entrano in lista Sing Street di John Carney, che per raccontare la vicenda di un ragazzo di Dublino desideroso di sfuggire alla presa in giro dei bulli e per conquistare la ragazza amata fonda una band, la commedia in costume con Mery Streep Florence, la pellicola in rosa 20th century women e inspiegabilmente anche Deadpool.

I REGISTI

Una delle sorprese più belle riguarda Tom Ford, che con il suo Animali notturni, secondo film diretto in carriera, stupisce critica e pubblico e si guadagna la nomination. Per il resto candidature pressoché annunciate quelle ai migliori registi con Damien Chazelle per La La Land, Barry Jenkins per Moonlight e Kenneth Lonergan per il magnetico Manchester by the sea. Vagamente eccessiva la candidatura a Mel Gibson per Hacksaw Ridge, da molti ritenuto un film troppo fragile e pieno di passaggi a vuoto. Niente da fare per Clint Eastwood, snobbato in tale categoria per il suo Sully.

GLI ATTORI

Nella cinquina per il miglior attore drammatico il frontrunner sembra essere Casey Affleck per Manchester by the sea, ma mantengono discretamente il passo Viggo Mortensen per la sua struggente prova in Captain Fantastic, Denzel Washington per Barriere e Joel Edgerton per Loving. Altra candidatura firmata Gibson è quella per Andrew Garfield. Grande stupore desta la mancanza di Tom Hanks, che in Sully di Clint Eastwood regala l’ennesima straordinaria performance.

Non meno rilevanti le sorprese nel campo della commedia / musical, sempre per il miglior attore protagonista. Strategie degli studios hanno portato Hugh Grant fra gli attori protagonisti per Florence, insieme alla prevedibile presenza di Ryan Gosling per La La Land, con Jonah Hill per War dogs e Ryan Reynolds per Deadpool a completare la short-list, insieme all’apprezzato ritorno di Colin Farrell con The lobster di Yorgos Lanthimos. Abbastanza prevedibile l’omissione del meraviglioso Adam Driver di Paterson (troppo raffinato il cinema di Jim Jarmusch).

LE ATTRICI

Tra le candidate al Golden Globe come miglior attrice protagonista in una commedia troviamo tre mostri sacri come Annette Bening per 20th century women, Emma Stone per La La Land e Meryl Streep per Florence. Le sorprese sono rappresentate dalla coraggiosa Lily Collins per L’eccezione alla regola – nonostante il clamoroso flop del film di Warren Beatty – e Hailee Steinfeld per Edge of seventeen. Fra le interpreti protagoniste in un film drammatico svettano su tutte le splendide Amy Adams per Arrival e Natalie Portman per lo snobbato Jackie di Pablo Larraín. La sublime Isabelle Huppert per la sua performance in Elle di Paul Verhoeven rimane in corsa, insieme alle outsider Ruth Negga per Loving e Jessica Chastain per Miss Sloane.

GLI INTERPRETI SUPPORTER

Per quanto concerne gli interpreti non protagonisti, la candidatura di Mahershala Ali per Moonlight era prevista da tempo, mentre fanno decisamente più discutere quelle per Simon Helberg per Florence, evidentemente molto apprezzato dalla HFPA, e per Dev Patel per Lion (perché tra gli attori supporter?). Completano la cinquina il veterano Jeff Bridges per Hell or high water e il sorprendente Aaron Taylor-Johnson di Animali notturni, preferito al compagno di set Michael Shannon. Nella categoria femminile spicca la bravissima Michelle Williams di Manchester by the sea, affiancata da Viola Davis per Barriere, Octavia Spencer per Il diritto di contare, Nicole Kidman per Lion e soprattutto Naomie Harris per Moonlight.

LE ALTRE CATEGORIE

La sezione per il miglior film d’animazione non regala grosse sorprese, con in pole-position La mia vita da zucchina e il nuovo Classico Disney, Oceania, così come la categoria per il miglior film straniero, che sembra indirizzarsi verso una possibile vittoria di Toni Erdmann a discapito del meraviglioso Neruda di Pablo Larraín. La predominante presenza di La La Land tra le candidature prende corpo anche grazie (manco a dirlo) al comparto musicale: oltre alla colonna sonora, viene scelta come canzone candidata City of stars, in un lotto di possibilità comunque ampio e vario. Damien Chazelle per La La Land, Kenneth Lonergan per Manchester by the sea e Tom Ford per Animali notturni: da questo trio dovrebbe uscire il premio alla miglior sceneggiatura, che avrebbe probabilmente meritato di vedere nominato anche Barriere. Solo una, delle bizzarre e improbabili scelte della Hollywood Foreign Press Association, che anche quest’anno non potevano che far discutere e contestare fan e addetti ai lavori.