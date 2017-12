Golden Globe, le nomination: "La forma dell'acqua" e "The post" in pole-position

Festival e premi

Sono state annunciate le candidature per la 75° edizione dei Golden Globe, e a guidare il manipolo dei film in lizza è La forma dell’acqua: la fiaba romantica di Guillermo del Toro, già premiata con il Leone d’Oro al Festival di Venezia, ha raccolto un totale di sette nomination, tra cui miglior film, regia e attrice per Sally Hawkins. Seguono con sei nomination a testa The post di Steven Spielberg, ricostruzione dell’inchiesta giornalistica sulla guerra in Vietnam, che vede schierati i protagonisti Tom Hanks e Meryl Streep, e Tre manifesti a Ebbing, Missouri di Martin McDonagh, crime-drama con venature da commedia nera con protagonista una strepitosa Frances McDormand.

Nella sezione dedicata alle commedie a distinguersi è in particolare il tenero racconto di formazione Lady Bird, esordio alla regia di Greta Gerwig, con quattro nomination, fra cui quella per la giovane Saoirse Ronan. Fra le altre pellicole pluricandidate e in lizza come miglior film ci sono Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino, Dunkirk di Christopher Nolan e, fra le commedie, il musical The greatest showman, con Hugh Jackman, e il biografico I, Tonya, con Margot Robbie. Fra i candidati spunta a sorpresa anche Tutti i soldi del mondo di Ridley Scott, che raccoglie tre nomination, fra cui quelle per la regia e per l’attrice Michelle Williams. Ecco di seguito la lista delle candidature ai Golden Globe nelle varie categorie cinematografiche.

Miglior Film Drammatico



Chiamami col tuo nome

Dunkirk

The post

La forma dell’acqua

Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Miglior Commedia / Musical



The disaster artist

Scappa – Get out

The greatest showman

I, Tonya

Lady Bird

Miglior Regista

Guillermo del Toro – La forma dell’acqua

Martin McDonagh – Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Christopher Nolan – Dunkirk

Ridley Scott – Tutti i soldi del mondo

Steven Spielberg – The post

Miglior Attore di Dramma



Timothée Chalamet – Chiamami col tuo nome

Daniel Day-Lewis – Il filo nascosto

Tom Hanks – The post

Gary Oldman – L’ora più buia

Denzel Washington – Roman J. Israel, Esq.

Miglior Attrice di Dramma



Jessica Chastain – Molly’s game

Sally Hawkins – La forma dell’acqua

Frances McDormand – Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Meryl Streep – The post

Michelle Williams – Tutti i soldi del mondo

Miglior Attore di Commedia

Steve Carell – La battaglia dei sessi

Ansel Elgort – Baby driver

James Franco – The disaster artist

Hugh Jackman – The greatest showman

Daniel Kaluuya – Scappa – Get out

Miglior Attrice di Commedia

Judi Dench – Vittoria e Abdul

Helen Mirren – Ella & John – The Leisure Seeker

Margot Robbie – I, Tonya

Saoirse Ronan – Lady Bird

Emma Stone – La battaglia dei sessi

Miglior Attore Supporter

Willem Dafoe – The Florida project

Armie Hammer – Chiamami col tuo nome

Richard Jenkins – La forma dell’acqua

Christopher Plummer – Tutti i soldi del mondo

Sam Rockwell – Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Miglior Attrice Supporter



Mary J. Blige – Mudbound

Hong Chau – Downsizing

Allison Janney – I, Tonya

Laurie Metcalf – Lady Bird

Octavia Spencer – La forma dell’acqua

Miglior sceneggiatura

Guillermo del Toro & Vanessa Taylor – La forma dell’acqua

Greta Gerwig – Lady Bird

Liz Hannah & Josh Singer – The post

Martin McDonagh – Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Aaron Sorkin – Molly’s game

Miglior Film d’Animazione

Baby boss

The breadwinner

Coco

Ferdinand

Loving Vincent

Miglior Film Straniero

Una donna fantastica (Cile)

Per primo hanno ucciso mio padre (Cambogia)

Oltre la notte (Germania)

Loveless (Russia)

The Square (Svezia)

Miglior Colonna Sonora

Carter Burwell – Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Alexandre Desplat – La forma dell’acqua

Jonny Greenwood – Il filo nascosto

John Williams – The Post

Hans Zimmer – Dunkirk

Miglior Canzone

Home (Ferdinand)

Mighty river (Mudbound)

Remember me (Coco)

The star (Gli eroi del Natale)

This is me (The greatest showman)