Golden Globe: con sette premi, è record assoluto per "La La Land"

Festival e premi

Record assoluto per La La Land alla 74° edizione dei Golden Globe! Il romantico musical diretto da Damien Chazelle, che rende omaggio alla Hollywood classica degli Anni ’50, ha conquistato infatti un totale di sette Golden Gobe su sette nomination, ottenendo così il maggior numero di premi mai vinti da un singolo film da parte della Hollywood Foreign Press Association: miglior commedia, miglior attore (Ryan Gosling) e miglior attrice (Emma Stone) di commedia, miglior regia e miglior sceneggiatura (entrambi i trofei per Damien Chazelle), miglior colonna sonora (Justin Hurwitz) e miglior canzone per City of stars.

Moonlight, produzione indipendente scritta e diretta da Barry Jenkins sul percorso di formazione di un giovane omosessuale di colore, si è aggiudicato il Golden Globe come miglior film drammatico su sei nomination, mentre Casey Affleck ha vinto il premio come miglior attore di dramma per Manchester by the sea di Kenneth Lonergan (cinque nomination). La grande sorpresa della serata è arrivata invece con la vittoria della diva francese Isabelle Huppert, premiata con il Golden Globe come miglior attrice di dramma per la sua splendida performance nel thriller psicologico Elle di Paul Verhoeven, che ha ricevuto anche il Golden Globe come miglior film straniero.

Premio decisamente inaspettato pure quello per il giovane Aaron Taylor-Johnson come miglior attore supporter per il dramma Animali notturni di Tom Ford; Viola Davis, favoritissima nei pronostici, ha ottenuto invece il Golden Globe come miglior attrice supporter per il film Barriere, diretto e interpretato da Denzel Washington. Zootropolis è stato eletto miglior film d’animazione, mentre la grandissima Meryl Streep (candidata fra l’altro anche come miglior attrice per la commedia Florence di Stephen Frears) è stata onorata nel corso della serata con il Cecil B. DeMille Award, il prestigioso riconoscimento alla carriera.

Infine, nel settore televisivo trionfo per la serie Netflix The Crown di Peter Morgan, storia della giovinezza e dei primi anni di regno di Elisabetta II, con due Golden Globe: miglior serie drammatica e miglior attrice per Claire Foy. Fra le serie comiche si impone una novità targata FX, Atlanta, premiata anche per l’attore Donald Glover, mentre American crime story – The people vs O.J. Simpson, sempre della FX, conquista due Golden Globe: come miglior film Tv o miniserie e per la miglior attrice a Sarah Paulson. Addirittura tre premi, infine, per la miniserie di spionaggio The night manager: miglior attore per Tom Hiddleston, miglior attore supporter per Hugh Laurie e miglior attrice supporter per Olivia Colman.