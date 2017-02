"La La Land" vince il Directors Guild Award e si prepara al trionfo agli Oscar

Festival e premi

A soli 32 anni (appena compiuti), Damien Chazelle si appresta a diventare la persona più giovane mai ricompensata con il premio Oscar per la miglior regia: in attesa della cerimonia degli Academy Award, che si svolgerà il prossimo 26 febbraio a Los Angeles, Chazelle ha appena conquistato il Directors Guild Award come miglior regista alla 69° edizione dei prestigiosi riconoscimenti assegnati dal sindacato dei registi americani grazie al musical La La Land. Il giovane cineasta australiano Garth Davis è stato premiato invece con il Directors Guild Award come miglior regista esordiente per Lion – La strada verso casa, dramma candidato a sei Oscar, tra cui miglior film e gli attori supporter Dev Patel e Nicole Kidman.

La La Land, storia d’amore fra due giovani aspiranti artisti che tentano di realizzare i propri sogni fra Los Angeles e Hollywood, è stato il fenomeno indiscusso di questa stagione dei premi, ottenendo un totale da record di sette Golden Globe (qui tutti i vincitori) e il Producers Guild Award come miglior film. La pellicola musicale diretta da Damien Chazelle ha registrato un record anche agli Academy Award con ben 14 nomination, cifra toccata finora solo da Eva contro Eva e Titanic, e vede in lizza entrambi i protagonisti, Ryan Gosling ed Emma Stone, già premiati con il Golden Globe. Con un totale di oltre 230 milioni di dollari, La La Land si sta rivelando inoltre un enorme successo commerciale; in Italia il film ha incassato fino a ieri 3,7 milioni di euro, equivalenti a quasi 600.000 spettatori.