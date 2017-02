"La La Land" vince cinque BAFTA, premi per Chazelle, Stone e Loach

Festival e premi

In attesa della notte degli Oscar, appuntamento al quale si presenterà con ben quattordici nomination, il musical La La Land ha riportato un’altra, importante vittoria alla 70° edizione dei British Academy Award, i trofei cinematografici assegnati in Gran Bretagna. La storia dei due giovani artisti innamorati nella cornice di Los Angeles, reduce dalla conquista di sette Golden Globe, si è aggiudicata cinque BAFTA su undici nomination: miglior film, miglior regista per Damien Chazelle, miglior attrice per Emma Stone, miglior colonna sonora e miglior fotografia. Presentato al Festival di Venezia 2016, La La Land sta riportando un enorme successo in tutto il mondo, con 300 milioni di dollari d’incasso.

Manchester by the sea, il dramma familiare scritto e diretto da Kenneth Lonergan, ha vinto due BAFTA su sei nomination: miglior attore per Casey Affleck e miglior sceneggiatura originale. Due BAFTA su cinque nomination per Lion – La strada verso casa: il film di Garth Davis si è portato a casa i premi per il miglior attore supporter a Dev Patel e la miglior sceneggiatura adattata. Viola Davis è stata eletta miglior attrice supporter per il dramma Barriere, mentre Ken Loach ha ricevuto il BAFTA per il miglior film britannico grazie a Io, Daniel Blake (cinque nomination), già ricompensato con la Palma d’Oro, e Il figlio di Saul del regista ungherese László Nemes, già vincitore dell’Oscar, è stato eletto miglior film straniero.

Nelle categorie tecniche, il potenziale trionfo di La La Land è stato “arginato” da una distribuzione delle statuette tra i diversi film in gara: Animali fantastici e dove trovarli è stato premiato per la miglior scenografia, Jackie per i migliori costumi, La battaglia di Hacksaw Ridge per il miglior montaggio, Florence per il miglior trucco e Il libro della giungla per i migliori effetti speciali, mentre Arrival, che partiva con nove nomination, ha dovuto accontentarsi del riconoscimento per il miglior sonoro. Kubo e la spada magica ha vinto a sorpresa il BAFTA per il miglior film d’animazione e l’horror L’ombra della paura è stato eletto miglior opera prima. Fumata nera, infine, per Animali notturni, con nove nomination ma neppure una statuetta.