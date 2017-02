"Le cose che verranno" e Louis Garrel al Rendez-Vous, il festival del cinema francese

Festival e premi

Ormai da anni uno degli appuntamenti più attesi dai cinefili italiani, il Rendez-Vous, il festival dedicato al cinema francese contemporaneo tornerà anche per il 2017: la rassegna, composta da anteprime ed incontri, è in programma dal 5 al 9 aprile a Roma, per approdare subito dopo nelle città di Napoli, Palermo, Bologna, Torino, Firenze, Milano e Bari. In attesa del programma completo, sono stati annunciati i primi due ospiti d’onore di questa settima edizione: la giovane e apprezzatissima regista Mia Hansen-Løve, che presenterà al pubblico il film Le cose che verranno, interpretato da Isabelle Huppert, e il popolare attore Louis Garrel. Vi riportiamo di seguito il testo del comunicato stampa del Rendez-Vous.

Al via, dal 5 al 9 aprile 2017, a Roma, la settima edizione di Rendez-Vous – Nuovo Cinema Francese, il festival esclusivo dedicato al nuovissimo cinema d’Oltralpe. Come ogni anno, il viaggio attraverso le storie e i volti del cinema francese contemporaneo parte dalla Capitale per poi toccare, con focus e artisti, le città di Napoli, Palermo, Bologna, Torino, Firenze, Milano e, da quest’anno, Bari, nella cornice del Bari International Film Festival, dove Rendez-Vous organizzerà un’anteprima speciale.

Dedicato alla scoperta del nuovo cinema d’Oltralpe, Rendez-Vous propone al pubblico italiano una programmazione di una trentina di titoli che attraversano tutti i generi, dalla produzione popolare a quella più sofisticata, dai campioni di incassi alle pellicole indipendenti. Ad accompagnare le anteprime, gli incontri, le master-class, accanto ai protagonisti del cinema francese, artisti e professionisti dell’audiovisivo italiano, per celebrare l’incontro tra le due cinematografie. Iniziativa dell’Ambasciata di Francia in Italia, la manifestazione è realizzata dall’Institut français Italia, co-organizzato con UniFrance e la collaborazione del Centre Saint-Louis e l’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici.

Rendez-Vous festeggia questa settima edizione con uno speciale “Sguardi al femminile” dedicato alle giovani e talentuose cineaste che, da più di una decina di anni, animano con le loro voci e la loro ricerca tanto singolare e multiforme il panorama del cinema dell’esagono. Tra le esponenti più interessanti di questo nutrito gruppo di artiste innovative e audaci vi è Mia Hansen-Løve. La regista, classe 1981, sarà a Roma – e poi a Palermo con un focus speciale – per presentare Le cose che verranno, distribuito in Italia da Satine Film. Il titolo, vincitore dell’Orso d’Argento per la miglior regia alla Berlinale 2016, racconta la vita di una professoressa di filosofia, incarnata da una strepitosa Isabelle Huppert, che, lasciata dal marito dopo venticinque anni di matrimonio, finisce per reinventare la propria vita.

Non mancheranno le soprese per questa settima edizione, a partire da Louis Garrel, invitato a presentare un focus speciale a lui dedicato: un’occasione per il pubblico romano per esplorare l’universo sensuale, malinconico e poetico di un artista poliedrico. Le proiezioni sono in versione originale con sottotitoli in italiano. Per tutte le informazioni e gli aggiornamenti sulla manifestazione, vi rimandiamo al sito ufficiale del Rendez-Vous.