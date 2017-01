Le nomination alla Pizza d'Oro 2016

Festival e premi

Ed anche quest’anno grazie alle vostre Top 10 siamo arrivati a selezionare le sei pellicole che si contenderanno la Pizza d’Oro, il premio assegnato dai nostri utenti che tutti gli anni incorona il miglior film visto al cinema. Non poche le particolarità di questa sestina, come ad esempio l’esordio assoluto di un film horror fra i nominati o il piccolo primato di Alejandro González Iñárritu, che per la seconda volta di seguito compare fra i candidati con un suo film. Ma andiamo a vedere nel dettaglio i candidati, in rigoroso ordine alfabetico.

Tom Ford conquista con il suo dramma a tinte fosche, appena premiato con un Golden Globe per il miglior attore non protagonista ad Aaron Taylor-Johnson.



Il film rivelazione del Festival di Roma 2016, soprattutto grazie ad un immenso Viggo Mortensen, si guadagna una nomination.



Snobbato in parte ai premi dell’anno appena trascorso, si prende la sua piccola rivincita l’elegante film di Todd Haynes.



La vera sorpresa di quest’anno: un horror che ha impressionato per la capacità di mettere in scena in maniera estremamente efficace un’idea brillante quanto semplice.



Nonostante sia uscito a fine dicembre l’ultimo film di Jim Jarmusch, alla sua prima nomination, è riuscito subito a ritagliarsi uno spazio fra i tanti ottimi film del 2016.



Premiato con gli Oscar per la regia, per la fotografia e per il suo protagonista, Leonardo DiCaprio, il film più discusso del 2016 non poteva mancare fra i candidati.



Potete contribuire subito a definire il vincitore votando nel nostro sondaggio: