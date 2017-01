Oscar 2016: record per "La La Land" con 14 nomination

Festival e premi

Con un totale di quattordici nomination, è La La Land, il musical di Damien Chazelle con Ryan Gosling ed Emma Stone, il film da battere in vista della 89° edizione degli Oscar: si tratta della pellicola che ha raccolto il maggior numero di candidature in assoluto, ex aequo con Eva contro Eva (1950) e Titanic (1997). Hanno ricevuto otto nomination Arrival, il dramma di fantascienza diretto da Denis Villeneuve, e Moonlight di Barry Jenkins, la storia in tre atti di un ragazzo gay afroamericano; sei candidature a testa, invece, per La battaglia di Hacksaw Ridge di Mel Gibson, Lion di Garth Davis e Manchester by the sea di Kenneth Lonergan. Ecco di seguito l’elenco delle nomination per i prossimi Academy Award.

Miglior Film

Arrival

Barriere

La battaglia di Hacksaw Ridge

Hell or high water

Il diritto di contare

La La Land

Lion

Manchester by the sea

Moonlight

Miglior regista

Barry Jenkins (Moonlight)

Denis Villeneuve (Arrival)

Damien Chazelle (La La Land)

Kenneth Lonergan (Manchester by the sea)

Mel Gibson (La battaglia di Hacksaw Ridge)