Oscar 2017, "La forma dell'acqua" incassa 13 nomination

Festival e premi

La forma dell’acqua, il racconto sentimentale a tinte fantastiche diretto da Guillermo del Toro, ha messo a segno uno strepitoso risultato in vista della 90° edizione degli Oscar aggiudicandosi un totale di ben tredici nomination, tra cui miglior film, regia e attrice per Sally Hawkins. La pellicola del regista messicano, la storia d’amore fra una donna muta e una misteriosa creatura anfibia, ha già vinto il Leone d’Oro al Festival di Venezia e due Golden Globe, e si preannuncia come il titolo da battere alla cerimonia degli Academy Award, in calendario per il 4 marzo.

Fra i nove candidati all’Oscar come miglior film spiccano anche Dunkirk di Christopher Nolan (otto nomination), Tre manifesti a Ebbing, Missouri di Martin McDonagh (sette nomination), reduce dal trionfo ai Golden Globe, L’ora più buia di Joe Wright e Il filo nascosto di Paul Thomas Anderson (sei nomination), Lady Bird di Greta Gerwig (cinque nomination), Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino e Scappa – Get out di Jordan Peele (quattro nomination) e The Post di Steven Spielberg (due nomination, fra cui una ventunesima candidatura da record per Meryl Streep). Ecco di seguito le nomination nelle categorie principali, mentre l’elenco completo dei candidati all’Oscar è consultabile sul sito ufficiale dell’Academy.

MIGLIOR FILM



Chiamami col tuo nome

L’ora più buia

Dunkirk

Scappa – Get out

Lady Bird

Il filo nascosto

The Post

La forma dell’acqua

Tre manifesti a Ebbing, Missouri

MIGLIOR REGISTA

Paul Thomas Anderson, Il filo nascosto

Guillermo del Toro, La forma dell’acqua

Greta Gerwig, Lady Bird

Christopher Nolan, Dunkirk

Jordan Peele, Scappa – Get out

MIGLIOR ATTORE



Timothée Chalamet, Chiamami col tuo nome

Daniel Day-Lewis, Il filo nascosto

Daniel Kaluuya, Scappa – Get out

Gary Oldman, L’ora più buia

Denzel Washington, Roman J. Israel, Esq.

MIGLIOR ATTRICE



Sally Hawkins, La forma dell’acqua

Frances McDormand, Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Margot Robbie, I, Tonya

Saoirse Ronan, Lady Bird

Meryl Streep, The Post

MIGLIOR ATTORE SUPPORTER



Willem Dafoe, Un sogno chiamato Florida

Woody Harrelson, Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Richard Jenkins, La forma dell’acqua

Christopher Plummer, Tutti i soldi del mondo

Sam Rockwell, Tre manifesti a Ebbing, Missouri

MIGLIOR ATTRICE SUPPORTER

Mary J. Blige, Mudbound

Allison Janney, I, Tonya

Lesley Manville, Il filo nascosto

Laurie Metcalf, Lady Bird

Octavia Spencer, La forma dell’acqua