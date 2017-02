Pizza d'Oro 2016: vince Revenant

Festival e premi

Il dodicesimo vincitore della Pizza d’Oro, il premio che tutti gli anni gli utenti di Filmedvd assegnano al miglior film uscito nelle sale italiane, quest’anno va a Revenant – Redivivo, il film che è valso il primo premio Oscar a Leonardo DiCaprio ed il secondo di seguito al regista messicano Alejandro González Iñárritu, il quale lo scorso anno con Birdman si era fermato secondo nella classica della Pizza d’Oro. DiCaprio invece con questo premio arriva a quota tre a livello di film in cui compare risultati poi vincitori: ricordiamo infatti Django unchained nel 2013 e The departed nel 2006.

Ricordiamo gli altri candidati in ordine di voti nella classifica finale: Animali notturni e Captain Fantastic secondi a pari merito, Carol al quarto posto mentre a seguire ci sono Paterson ed It follows. Ringraziamo tutti i votanti: l’appuntamento è per l’anno prossimo, per un 2017 che è già partito con diversi film di gran peso che fra una settimana si contenderanno la statuetta più ambita, quella dell’Oscar.