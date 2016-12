Torino Film Festival 2016: "L'avenir" e i film delle ultime giornate

Festival e premi

L’ottava e penultima giornata del 34°Torino Film Festival è stata inaugurata dalla proiezione per la stampa del film di chiusura, l’atteso Free fire del regista inglese Ben Weathley, con un cast d’eccezione in cui figurano il premio Oscar Brie Larson, Cillian Murphy, Armie Hammer e Sharito Copley. Boston, 1978: un gruppo di rappresentanti dell’IRA e alcuni trafficanti d’armi si incontrano per uno scambio in un magazzino abbandonato; qualcosa va storto e inizia una violenta sparatoria. Una divertente e cinica action-comedy diretta dal regista di Kill list, che mette in scena una sparatoria ininterrotta in un’unità di luogo, con notevole senso degli spazi e dei ritmi. Battute da commedia e dosi di violenza e da “tutti contro tutti”: un film in cui gli schieramenti spariscono e con un finale quasi “pro-gender”. Il riferimento a Quentin Tarantino e Le iene è evidente.

La giornata è proseguita con la visione del film King Cobra dalla sezione “After hours”, diretto da Justin Kelly, al suo secondo lungometraggio, e ispirato all’omicidio del produttore pornografico Bryan Cocis ad opera di due colleghi del settore. Sean Paul Lockhart, in arte Brent Corrigan (Garrett Clayton), è un giovane attore di porno gay che viene iniziato al lavoro dal famoso produttore Stephen (Christian Slater); ma quando Brent decide di separarsi da Stephen e rivolgersi all’attore / produttore Joe (James Franco), la situazione si fa tragica. Un dramma ambientato nel mondo dell’industria pornografica gay che cerca una propria singolarità attraverso una messa in scena traslucida e che guarda all’estetica del videoclip, assieme a un interessante discorso sui corpi e la loro esibizione; ma il film si perde in un convenzionale racconto di perdizione, con uno sguardo fin troppo giudicante sul mondo che rappresenta.

Dalla sezione collaterale “TorinoFilmLab” è stato presentato Dogs, diretto dal regista rumeno Bogdan Mirica e già visto nella sezione Un certain regard al Festival di Cannes. Roman (Dragos Bucur) ritorna al proprio paese d’origine scoprendo di aver ereditato la vecchia casa del nonno assieme a un vasto campo; arrivato sul posto, però, scopre che quella zona è controllata da alcuni criminali locali che non lo vedono di buon occhio. Un’opera prima che è un dramma noir cinico che trattiene la tensione ricercando atmosfere da western contemporaneo: Mirica mette in scena un microcosmo criminale senza moralità e con proprie regole, dove la violenza e la morte paiono essere l’unica risposta. Alcune valide idee di regia, soprattutto verso il finale da anticlimax, ma l’impressione di già visto è forte.

Nella sezione “Festa mobile” è stato riproiettato L’avenir, il nuovo film scritto e diretto da Mia Hansen-Løve con protagonista Isabelle Huppert, già presentato al Festival di Berlino dove si è aggiudicato l’Orso d’Argento per la miglior regia. Nathalie (Isabelle Huppert) è una sofisticata professoressa di filosofia del liceo, la cui vita viene completamente stravolta: dopo 15 anni di matrimonio scopre che il marito la tradisce e la lascia per un’altra donna, mente la madre malata muore. Nathalie cercherà conforto nell’amicizia con un suo ex-studente. Un dramma intimista girato con invidiabile grazia di regia e di messa in scena, in un film che conferma il talento narrativo di Mia Hansen-Løve e con un’incredibile Isabelle Huppert. Stupisce il modo in cui L’avenir guarda serenità e disincanto agli avvenimenti dell’esistenza, in un’opera che racconta con una scrittura lieve la rinascita e la riscoperta di se stessi, l’andare avanti e il passare oltre; il tutto con uno sguardo sulla vita sorprendentemente dolce e malinconico.

La giornata si è conclusa con il film Bleed for this, diretto da Ben Younger e prodotto da Martin Scorsese: la storia vera del pugile Vinnie Pazienza, che dopo aver vinto il titolo dei superleggeri nel 1988 è vittima di un grave incidente stradale in cui rischia di rimanere paralizzato; grazie a uno speciale tutore fissato sopra al cranio e alla forza di volontà, Vinnie riuscirà a tornare sul ring. Un classico dramma sportivo e biopic pugilistico, con Miles Teller nei panni del protagonista: grande confezione per un film che segue tutti i crismi e gli stilemi dei film sulla boxe, in una convenzionale storia di sacrificio e coraggio, caduta e riscatto, nonostante un’interessante discorso sulle possibilità del corpo e il desiderio di tornare a controllarlo. Nel cast spicca Aaron Eckhart nei panni dell’allenatore Kevin Rooney, in una prova che potrebbe portarlo ad essere considerato nella award-season.

Nell’ultima giornata del 34° Torino Film Festival abbiamo recuperato Las lindas, opera prima della regista argentina Melisa Liebenthal. Ne Las lindas la regista filma se stessa, le amiche di sempre e semplici conoscenti, confrontandosi sul tema del concetto di bellezza nella società moderna, in una sorta di viaggio conoscitivo. Un’interessante riflessione sulla bellezza virata in una commedia malinconica e leggera in cui, tramite interviste ed immagini di repertorio, la Liebentahl guarda alla consapevolezza della propria estetica e delle imposizioni della società su come si dovrebbe sembrare, dando un’immagine di sé distorta e tarata secondo canoni precisi; e non stona la chiusa speranzosa sull’affermazione della propria identità.

Sempre dal concorso abbiamo visto Maquinaria panamarericana, oopera prima del regista messicano Joaquin del Paso, già presentata al Festival di Berlino. Dopo la morte del presidente, un’azienda di macchinari si trova sull’orlo del fallimento; determinati a non mollare, i dipendenti decidono di gestire loro stessi l’azienda, anche se non sarà per nulla facile. Una stralunata commedia nera sulla riappropriazione del potere operaio, tra imprevisti e speranza nell’andare avanti. I toni toccano l’assurdo attraverso una galleria di bizzarri personaggi, ma il film delude rimanendo in un limbo tra una commedia grottesca e una storia di vendetta e riscatto sociale.