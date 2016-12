"Vi presento Toni Erdmann" asso pigliatutto agli European Film Award 2016

Festival e premi

Vi presento Toni Erdmann, dramedy familiare scritto e diretto dalla regista tedesca Maren Ade e presentato in concorso al Festival di Cannes 2016, è il trionfatore assoluto della 29° edizione degli European Film Award, che si è svolta sabato sera a Breslavia, in Polonia. La pellicola, la descrizione ironica di un atipico rapporto tra padre e figlia, si è aggiudicata tutti e cinque i premi principali per i quali era candidata: miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura, miglior attore per Peter Simonischek e miglior attrice per Sandra Hüller. Vi presento Toni Erdmann è stato scelto come rappresentante della Germania per l’Oscar come miglior film straniero, e in Italia uscirà il 23 febbraio.

A man called Ove dello svedese Hannes Holm ha vinto lo European Film Award come miglior commedia, mentre il film di guerra danese Land of mine di Martin Zandvliet ha ricevuto tre premi per la fotografia, i costumi e il trucco. Fuocoammare di Gianfranco Rosi, dopo l’Orso d’Oro a Berlino, si è aggiudicato lo European Film Award come miglior documentario (la stessa categoria in cui potrebbe concorrere pure agli Oscar), mentre La mia vita da zucchina di Claude Barras è stato premiato come miglior film d’animazione. Infine, al leggendario sceneggiatore francese Jean-Claude Carrière, uno dei più importanti autori del cinema mondiale, è stato consegnato lo European Film Award alla carriera.