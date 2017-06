"Arrival": l'edizione Blu-Ray del film di fantascienza con Amy Adams

Uscite home video

La fantascienza come metafora per raccontare l’essere umano, esplorandone sentimenti, dubbi, paure e aspirazioni attraverso un racconto costruito sul rapporto e il confronto con l’alterità; e quale migliore paradigma dell’alterità di una creatura aliena? Il nucleo di Arrival in fondo è proprio questo: la celebrazione della nostra capacità di aprirci all’altro, di adoperare gli strumenti del linguaggio per instaurare una comunicazione e, in ultimo grado, di raggiungere un livello di empatia, vale a dire il fondamento stesso della nostra umanità. Temi al cuore di Storia della tua vita, il racconto dello scrittore Ted Chiang, e della trasposizione cinematografica diretta dal regista canadese Denis Villeneuve.

Presentato in concorso al Festival di Venezia 2016, Arrival, nuova opera di uno dei cineasti più interessanti e incisivi dell’ultimo decennio (di cui attendiamo con enorme curiosità l’imminente Blade Runner 2049), ha raccolto meritatissimi elogi da parte della critica, ha riportato un vasto successo, con 200 milioni di dollari d’incasso e oltre 20 milioni di spettatori in tutto il mondo, e ha ricevuto otto nomination agli Oscar, tra cui miglior film e regia, aggiudicandosi il premio per gli effetti sonori. Dopo l’ottimo responso presso il pubblico, questo emozionante dramma di fantascienza è ora disponibile in edizione Dvd e Blu-Ray per il mercato italiano grazie a Universal Pictures Home Entertainment.

Amy Adams, che qui regala una delle migliori prove della sua carriera, interpreta il ruolo di Louise Banks, una docente di linguistica del Massachusetts, contattata dall’esercito americano nel momento in cui dodici astronavi aliene, definite “gusci”, planano in dodici differenti luoghi del pianeta. Impegnata, insieme all’esperto di fisica Ian Donnelly (Jeremy Renner), a studiare un modo per riuscire a comunicare con le forme di vita extra-terrestri presenti a bordo dei “gusci”, Louise inizia a rendersi conto di come questa esperienza si intrecci in maniera inaspettata con la sua vita. L’impressionante qualità visiva del lavoro di Villeneuve e del direttore della fotografia Bradford Young, che punta su tonalità fredde e spesso oscure, è restituito pienamente dall’alta definizione del Blu-Ray, mentre l’opzione dell’audio originale permette di apprezzare al meglio la performance della Adams e del resto del cast.

A costituire un importante valore aggiunto, per quanto riguarda l’edizione Blu-Ray, sono i contenuti speciali: cinque brevi documentari dedicati al film e alla sua realizzazione, per una durata complessiva di quasi un’ora e mezza. Si parte con Linguaggio alieno: la comprensione dell’arrivo, un making of di 30 minuti in cui Denis Villeneuve, lo sceneggiatore Eric Heisserer e i produttori parlano della genesi del progetto, a partire dal copione di Heisserer dal racconto di Ted Chiang, e dei suoi principali motivi di fascino, per arrivare al coinvolgimento degli attori, con interviste ad Amy Adams, Jeremy Renner e Forest Whitaker. Reversibilità dell’universo: la colonna sonora è dedicato invece alle musiche composte dall’islandese Jóhann Jóhannsson, il quale racconta come abbia tentato di esprimere il “suono” degli alieni attraverso un’originale combinazione di suggestioni e di strumenti.

Indicazioni acustiche: la scenografia del suono indaga un campo limitrofo a quello dell’accompagnamento musicale, ovvero la registrazione e il montaggio del sonoro all’interno del film: un approfondimento di particolare interesse, nel quale ci viene illustrata la scelta di non utilizzare sonorità elettroniche ma di optare invece per suoni “catturati” dalla natura e mixati insieme per connotare a livello uditivo la presenza delle creature extra-terrestri. Pensiero non lineare: il processo di montaggio offre la parola al montatore Joe Walker, che parla della costruzione non lineare del racconto, ma anche dell’ausilio degli effetti speciali, mentre l’ultimo contenuto, Principi del tempo, della memoria e del linguaggio, esplora le tematiche alla base di Arrival, mettendole in relazione con le teorie scientifiche in materia, ma soprattutto indicando un parallelismo in chiave metaforica fra gli eventi (e i paradossi) alla radice del film e la sua implicita riflessione sull’essere umano e sulla nostra percezione dell’esistenza.