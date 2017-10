"Bernie": in Blu-Ray la black-comedy di Richard Linklater

Uscite home video

L’assistente impresario di pompe funebri nella cittadina texana di Carthage, Bernie Tiede (Jack Black), intraprende una particolare relazione con una ricca e scontrosa vedova, la signora Marjorie Nugent (Shirley MacLaine)… ma l’evoluzione del loro rapporto avrà conseguenze tragiche! L’edizione in Blu-Ray di Bernie, film del 2011 diretto da Richard Linklater, a cura di Koch Media (che lo ha pubblicato anche in formato Dvd), propone in alta definizione masterizzata questa black-comedy interpretata da tre attori del calibro di Jack Black, Shirley MacLaine e Matthew McConaughey.

Per quanto riguarda il comparto visivo la resa è ottima: i colori caldi del Texas, alternati alla variegata scala di tonalità regalate dalle immagini e dalla fotografia del film, sono di notevole fattura, e anche in quelle poche sequenze più scure non vi è alcun evidente segno di sgranatura. L’aspetto sonoro è curato, nonostante la traccia audio in italiano in dts HD master audio 5.1 non raggiunga livelli d’eccellenza; in ogni caso Bernie è un film prettamente incentrato sui dialoghi, e gli altri elementi del sonoro in questo caso passano in secondo piano. Prevedibile la resa migliore nella traccia audio in lingua originale. Come contenuto extra è presente il trailer della pellicola.

Tratto da una storia realmente accaduta nel 1998, Bernie è una dark-comedy con la quale Richard Linklater intende raccontare uno spaccato del proprio Stato d’appartenenza, il Texas, attraverso una vicenda che scosse l’opinione pubblica e le vite dei cittadini di un tranquillo centro come Carthage. Jack Black è perfetto nelle vesti di un gentile e premuroso assistente impresario di pompe funebri, benvoluto da quella comunità a cui egli dedica praticamente tutte le sue giornate. Profondamente religioso, Bernie stringe amicizia con una ricca vedova, Marjorie Nugent, interpretata magnificamente da Shirley MacLaine. Lui è apprezzato da chiunque, mentre lei è odiata e malvista da ogni singolo cittadino.

Attraverso un’evoluzione costante, anche se abbastanza didascalica, la relazione tra Bernie e Marjorie assume le sembianze di un’ossessione sempre più crescente da parte della donna, favorita dal carattere mite e remissivo di Bernie, incapace di opporsi e d’imporsi nei confronti di Marjorie, trascurata dalla propria famiglia. Con Bernie, per la prima volta Richard Linklater traspone al cinema una storia realmente accaduta e dai contorni macabri, dietro la quale si celano l’ipocrisia e il perbenismo della provincia americana: un contesto rispetto al quale l’unico personaggio che cerca di prendere le distanze risulterà essere il procuratore Danny Buck (Matthew McConaughey).