"Captain Fantastic": la commedia con Viggo Mortensen in home-video

Uscite home video

Presentato prima alla preziosa vetrina del Sundance Film Festival nel 2016, e poi in quella altrettanto rilevante della sezione Un certain regard del Festival di Cannes, aggiudicandosi il premio per la miglior regia, Captain Fantastic di Matt Ross è stato sicuramente un titolo di punta della stagione cinematografica dello scorso anno, osannato da una parte della critica (e criticato, anche pesantemente, da un’altra). La verità sull’opera di Ross, come suole spesso accadere, la possiamo trovare nel mezzo, attuando di fatto lo stesso esercizio tentato nel film, e che viene richiesto a noi spettatori: la ricerca di un compromesso tra due visioni completamente opposte, e a loro modo estremizzanti, dell’educazione genitoriale e di un modo di approcciarsi agli eventi e al mondo circostante.

Ben Cash (Viggo Mortensen) vive con i suoi sei figli in mezzo alle foreste del Nord America. Li educa a vivere un rapporto diretto ed effettivo con la natura e con l’ambiente circostante, preparandoli fisicamente e mentalmente ad affrontare ogni situazione che richieda necessità (e solo necessità) di essere affrontata: procacciarsi il cibo, arrampicarsi e valicare una parete rocciosa, conoscere ogni ramo del sapere, letterario, filosofico, scientifico. Un’educazione quindi antisistemica, che ha come obiettivo dichiarato quello di porsi in contrasto con la società del consumismo americana, il pensiero comune e il qualunquismo. Ma quando la moglie di Ben, e madre dei suoi figli, muore suicidandosi dopo che una grave malattia l’aveva costretta per molto tempo in ospedale e lontano dalla foresta e dai suoi cari, per darle l’ultimo saluto questa famiglia “straordinaria” si spingerà proprio dentro quel mondo “ordinario” esorcizzato e criticato, scoprendo i propri valori, ma anche le inadeguatezze.

Il clan dei Cash uscirà dalla sua realtà utopica, sospesa tra idee platoniche e thoreauiane, per entrare nella “normalità” e fare i conti con il mondo “vero”, come si sente dire spesso nel film: quello del business e del comunemente corretto. Perché ci sono realtà che nessun libro può insegnare, ci sono muri e limiti che la vita erge e che solo con la vita vissuta si possono superare, a differenza di qualunque nozione impartita: il dolore, la sofferenza, la perdita, il vuoto. Il film di Ross lascia che sia lo spettatore a giudicare, a tirare le somme e le sue personali conclusioni, mettendo in dubbio e in riflessione non tanto il sistema educativo di Ben o quello della sorella, non tanto il suo approccio al mondo o quello dei suoceri, quanto quello personale di ognuno. Comunque vada, nello scontro tra estremi si attuano i strappi e le crisi, e ogni crisi porta per forza di cose al cambiamento. Sarà così anche per questa simpatica famiglia di moderni supereroi.

Captain Fantastic, nonostante a volte si conceda qualche facile stereotipo e una costruzione narrativa a tratti forzata (quando vorrebbe apparire il contrario), presenta in compenso un’idea forte e trova il modo di veicolarla dialogando con lo spettatore-genitore e lo spettatore-figlio in egual misura, in modo provocatorio e stimolante. CG Entertainment, con la distribuzione in Blu-Ray e Dvd di Captain Fantastic, ci offre l’occasione di riscoprire quest’opera, qualora la si fosse persa in sala, o di tenerla a portata di mano ogni volta che si volesse esortare un confronto su sistemi educativi che riguardano ampiamente ogni settore della vita sociale. Interessante (sebbene il Ben del film la definisca una “non parola”), nella sezione dei contenuti speciali, il making of nel quale l’attore Viggo Mortensen e il regista e sceneggiatore Matt Ross parlano del film: l’uno del rapporto con il suo personaggio e con i giovani attori, con i quali ha lavorato come una squadra e una vera famiglia; l’altro delle idee che hanno permesso la nascita e la realizzazione del progetto.