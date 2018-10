"Charley Thompson": il commovente film di Andrew Haigh in Dvd

Uscite home video

Dopo il successo di 45 anni, Andrew Haigh traduce in immagini La ballata di Charley Thompson di Willy Vlautin, romanzo di formazione americano che narra le vicende del giovane Charley, abbandonato dalla madre e costretto a seguire il padre nei suoi continui spostamenti in cerca di lavoro. Il film di Haigh, Lean on Pete, che in italiano è stato reso con il nome del protagonista Charley Thompson, ha principio proprio con l’ultimo spostamento di Charley e del padre a Portland. Qui Charley cerca di trovare una stabilità, una casa, nel senso più ampio del termine, che lo possa accogliere e gli dia sicurezza.

Ma le cose non vanno come sperate, e l’unico essere animale con il quale il ragazzo riuscirà a stabilire un legame di amicizia e di conforto sarà Lean on Pete, un cavallo da corsa malconcio, incontrato lavorando per l’allenatore di cavalli Del Montgomery. Insieme i due vivranno un’avventura attraversando i paesaggi desolati dei deserti americani, gli stessi che abitano l’animo del protagonista, nella speranza di un futuro limpido e più solido. Dopo la presentazione al Festival di Venezia 2017 e la distribuzione nelle sale grazie a Teodora Film, CG Entertainment ha pubblicato di recente Charley Thompson in edizione Dvd.

Il Dvd si avvale anche, nei contenuti extra, di un voluminoso comparto di interviste, dal regista a tutto il cast principale: Andrew Haigh parla della genesi del film, un’idea nata proprio mentre stava leggendo il romanzo di Vlautin, e del suo modo di concepire il cinema e di adoperare la macchina da presa, e della collaborazione con il direttore della fotografia. Gli attori, soprattutto il giovanissimo Charlie Plummer, raccontano invece il loro rapporto con il regista, descrivendolo semplice ma metodico, con un modo “confortevole” di organizzare il set, e il rapporto con i rispettivi personaggi, talvolta simili a loro (come accade tra Plummer e il suo Charley, per esempio), talvolta distanti, ma in virtù di questo più intriganti.

Charley, che vive sul grande schermo grazie alla performance totale e profondissima di Charlie Plummer, attenta a modulare espressioni, movenze e sensazioni per aderire al meglio al suo personaggio, ai suoi caratteri, alla sua crescita personale ed interiore ed anche ai suoi disagi, è un personaggio “sporco”: nelle prime inquadrature del film, mentre fa jogging per le strade di Portland in attesa di capire cosa fare e come rendersi utile e impiegare il proprio tempo, ha la stessa maglietta bianca che lentamente si appanna e si macchia. Trova lavoro accudendo cavalli e facendo pulizie dentro le stalle e i box, sporcandosi, ma non lavandosi; il padre gli cucina il pranzo, lui mangia con le mani sporche e i vestiti imbrattati del lavoro appena terminato.

Non ha guide Charley, né punti di riferimento: Charley si sporca di lavoro, e si sporca successivamente anche di piccoli crimini per proteggere il suo amico cavallo, la sua dignità e i pochi soldi guadagnati; ma è solo, è un ragazzo abbandonato, nessuno lo aiuta come avrebbe bisogno, nessuno gli dice come comportarsi, nessuno gli suggerisce di doversi lavare, ripulire, cambiare. Inizialmente trova un maestro in Del, il suo datore di lavoro (un altro splendido loser interpretato da Steve Buscemi), ma per poco e mai in modo completo. E la sporcizia del protagonista dialoga sul piano stilistico con la pulizia del registro di Haigh.

Il suo Charley Thompson è un film di misura, dal tocco lieve ma mai banale, sempre puntuale nelle inquadrature, capace di azzeccare le giuste distanze tra i personaggi e tra questi e il paesaggio circostante, tra Charley e il suo amico Pete; capace di conoscere e rispettare i giusti tempi imposti dai sentimenti, i momenti di pausa, quelli di stacco più forte, o quelli dove la macchina da presa segue il protagonista da vicino in continuità, senza perderlo, nelle distanze e nel tempo, attendendo lui, il suo fare all’interno dell’inquadratura e quello più imprevedibile del cavallo. Il film funziona benissimo nella prima ora, quando prepara il terreno allo sviluppo vero e proprio della vicenda, mostrando i turbamenti di Charley e i suoi tentativi di assestamento: il sentirsi realizzato nel lavoro, l’affetto per Lean on Pete, per Del o per il fantino Bonnie (Chloe Sevigny), forme tangibili di sicurezza, di dimora.

Nella seconda parte, invece, la fuga e l’on the road poche volte coincidono con i momenti importanti del coming of age, genere al quale il film aderisce: alcune scene sembrano di troppo, iniziare un attimo prima o terminare un attimo dopo, e non dire qualcosa di veramente necessario. Charley Thompson resta tuttavia un’opera da vedere per entrare ancora meglio dentro la poetica di Andrew Haigh, del suo cinema fatto di sentimenti e persone ferite da perdite ed assenze, che cercano di ristabilire un contatto prima di tutto con se stesse, per ricercare in sé, prima che negli altri, un segno chiaro di presenza. Per scoprire una storia capace di emozionare ed affascinare, e far riflettere.