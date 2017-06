"Evita": il musical con Madonna in edizione speciale Blu-Ray

Uscite home video

Versione cinematografica del famoso musical teatrale di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice del 1978, Evita di Alan Parker arriva in edizione speciale Blu-Ray per la distribuzione di CG Entertainment, e ci permette di ammirare questo spettacolo solenne di suoni, costumi e luci al meglio della sua qualità estetica, e di approfondirlo poi grazie a un ricco comparto di contenuti extra. Parker torna a dirigere un film musicale dopo il successo ottenuto nel 1980 con Fame – Saranno famosi, ma lo fa adottando un approccio ancora più totalizzante e immerge completamente il film dentro la musica: Evita non ha parti drammatizzate, ma presenta solo scene musicali in successione, spesso accompagnate da coreografie dal forte impatto che coinvolgono una grande partecipazione di massa.

Il film racconta la storia di Eva Duarte (Madonna), diciottenne originaria della campagna argentina che arriva nella caotica Buenos Aires in cerca di gloria. Dopo essere diventata speaker ed attrice radiofonica, aver intessuto amicizie importanti e aver iniziato a farsi largo negli ambienti più prestigiosi e visibili della città, Evita conosce e sposa il colonnello Juan Domingo Perón (Jonathan Pryce), che di lì a poco diventerà il Presidente dell’Argentina, facendo di lei la First Lady. L’opera di Parker ruota dunque intorno alla figura carismatica, dolente e passionale di Eva Duarte Perón, al suo impegno civile e politico, alla forza della sua oratoria, alla sua capacità di coinvolgere dal basso la popolazione parlando soprattutto ai poveri, facendo leva sulle sue umili origini e la sua personale rivalsa.

Osannata da molti, che la pregavano e invocavano quasi come una santa, osteggiata e criticata da altri, Evita ha incarnato una figura politica contraddittoria e controversa, piuttosto classica in territori, come quelli dell’America Latina, che vivono di contraddizioni interne ben marcate. “Ci sono persone che ritengono sia stata una figura molto importante per l’Argentina, altre che pensano sia stata una terribile dittatrice. Devo confessare che io ho lavorato al film e alle immagini con molto amore verso Eva Perón”: commenta così il direttore della fotografia Darius Khondij in un frammento dei commenti alle scene del film nell’ampio spazio riservatogli nei contenuti speciali del Blu-Ray. Il direttore della fotografia ha modo di spiegare la realizzazione di molte scene, sia per le inquadrature e quindi nel rapporto stimolante con Alan Parker, sia nella scelta dell’illuminazione e dei colori, rilevando fonti d’ispirazioni che vanno da Il Gattopardo di Luchino Visconti ai dipinti dell’americano George Bellows.

Ma l’aiuto più grande, confessa Khondij, gli è arrivato dagli attori, dalla plasticità e l’espressività dei loro volti, carichi di emotività e passione, che sapevano quasi illuminarsi da soli, suggerendo quindi le giuste prospettive (spesso dal basso) e le giuste sfumature di luce: “Madonna è stata una preziosa alleata”. Senza la presenza della cantante americana il film avrebbe perso gran parte del suo spessore e del suo senso artistico, volutamente indirizzato alla musica e alla sua spettacolarizzazione. In una lettera scritta ad Alan Parker, Madonna si proponeva per il ruolo di Evita dicendo “Credo di essere l’unica in grado di interpretare questo ruolo”, dimostrando presunzione, ma anche la convinzione autentica derivata da uno studio lungo e approfondito sul personaggio: fattori che poi, nell’effettivo, sono emersi nella sua interpretazione e nella riuscita del film.

Con lei Evita ha trovato un volto credibile e una personalità verosimile a quella del personaggio storico; Evita il film, invece, ha trovato la possibilità di presentare la sua varietà di registri musicali, senza scadere o affievolirsi, ma mantenendo un livello costante di partecipazione e tensione emotiva, sia nei pezzi drammatici o solenni, legati alla Storia, sia nei pezzi più squisitamente pop: citando due esempi su tutti You must love me, Oscar alla miglior canzone, e Don’t cry for me Argentina. Nei contenuti speciali, oltre ai commenti del direttore della fotografia alle scene più significative e all’intervista a Madonna, troviamo le interviste ad Antonio Banderas nei panni di Che, al regista Alan Parker e al compositore delle musiche Andrew Lloyd Webber. Ci sono anche filmati dalla prima internazionale di Los Angeles, con interviste e commenti al film da parte di vari personaggi dello spettacolo presenti.