"I mostri": l'edizione restaurata in Blu-Ray del classico di Dino Risi

I mostri siamo noi, tutti noi, con le nostre cattive abitudini, con i nostri peccati mascherati, con i nostri vizi. I mostri sono i nostri lati peggiori, che tentiamo di esibire muscolarmente come migliori; sono i nostri difetti che facciamo passare per pregi. Sono quello che abbiamo dentro, fondigli di cattiveria ed egoismo, tanto allora, nell’Italia degli anni ’60, in pieno slancio economico ma ricca di contraddizioni sociali e culturali, quanto ancora oggi in una società sempre più individualistica e poco incline al compromesso, al passo di lato e quello indietro, e sempre più interessata al tornaconto personale. Ma i mostri sono anche le nostre malinconie e tristezze, i nostri malumori incancreniti, la nostra mediocrità, il nostro accontentarsi, la nostra routine priva di slanci, i nostri riscatti mancati perché non voluti, né cercati.

I mostri, in sintesi, è il titolo perfetto per identificare il genere della commedia all’italiana degli anni ’60, che raccoglieva quei film basati su una comicità irrisolta, sulla risata che si spegne nella riflessione disincantata della realtà, sulla battuta che nasconde il disagio, sulla vitalità che zucchera la pillola amara della morte, fisica o solamente interiore. Un genere “mostro” che, sull’onda lunga della poetica dell’umorismo pirandelliana dei primi anni del Novecento, solo autori italiani hanno saputo prima di tutto pensare, poi osare, infine interpretare e tramandare. Tra questi ovviamente c’è Dino Risi, che proprio con Il sorpasso, prima, e con il successivo I mostri si è consacrato come regista di punta del genere e del cinema tutto, non solo italiano.

I mostri è un film ad episodi (20 per la precisione): una dimensiona narrativa inusuale, ma capace di sprigionare un po’ il talento di tutti, dagli sceneggiatori (Ettore Scola, Age e Scarpelli, Elio Petri, Dino Risi, Ruggero Maccari) che si sono sbizzarriti e divertiti a scrivere storie diverse, spaziando dal contenuto religioso a quello politico, da quello familiare a quello sportivo. Storie magari appartenute ad un repertorio di idee che non aveva potuto vedere realizzazione anche per la loro natura brevissima, ma in ogni caso ben impiantate nel genere e indirizzate nella prospettiva comune di tentare di tracciare un ritratto di quell’umanità furba, scaltra, veloce, che prevarica ed arriva prima di quella invece costituita sul talento e l’intelligenza, sulla pazienza e l’attesa.

Lo stesso Risi ha potuto misurarsi con personaggi sfaccettati inseriti nelle situazioni più variegate e improbabili, talvolta dai ritmi veloci come per una freddura, talvolta più distesi ma leggeri come una barzelletta, altre volte più marcatamente sostenuti e pressanti, e spaziando tra comicità e satira, tra il sapore mai abbandonato del neorealismo e uno stile invece nuovo, frizzante, proiettato nel futuro. Per finire con gli attori, su tutti Vittorio Gassman e Ugo Tognazzi, che si dividono otto episodi a testa e quattro in cui sono in scena insieme, che cambiano personaggio, cambiano aspetto e maschera, cambiano abbigliamento, entrano ed escono da circostanze diverse e disparate, da momenti che si stravolgono e li travolgono, tra equivoci, paradossi, ambiguità da sapere gestire con pantomima e puro istrionismo.

I due mattatori lambiscono l’improvvisazione, ma sempre con quella risata ragionata e con quella critica sottile ma pungente e penetrante che ti resta appiccicata addosso, proprio perché ridi di ciò che dovrebbe renderti triste o amareggiato. I loro volti, i loro corpi hanno incarnato un genere: sono stati i volti e i corpi della commedia all’italiana, di un cinema che come dichiara Ricky Tognazzi, figlio di Ugo, resta la testimonianza più alta, il ricordo vivo e vero perché elevato allo status di arte, più ancora di quanto possano ambire ad essere le foto moderne scattate dai telefonini o con altri mezzi, immagini destinate a perdersi nel tempo e nell’etere.

Il regalo che ci fa CG Entertainment distribuendo la versione restaurata in Blu-Ray de I mostri (assieme a una nuova edizione Dvd) è perciò di quelli irrinunciabili. È il modo di passare due ore trasognate ed imbattersi poi in quella sana inquietudine, una volta che lo show è terminato e ricominciano gli sketch reali della vita vera. È il modo di riscoprire ancora una volta un genere unico del nostro cinema, di riconsiderare le grandi stagioni passate, di ricordare quegli autori che sapevano unire saggezza e coraggio, e farlo con la pulizia delle immagini in bianco e nero e delle tracce audio del restauro Blu-Ray. Nei contenuti extra troviamo due featurette: nella prima Nicola Guaglianone e Gabriele Mainetti commentano il film parlando in particolar modo dei loro episodi preferiti.

Nella seconda, Album di famiglia, Ricky Tognazzi ricorda i momenti della sua infanzia, del suo rapporto (anche lavorativo) con il padre a partire dal proprio coinvolgimento nell’episodio Educazione sentimentale, e dell’importanza del cinema nel forgiare i ricordi, tenere vivi i momenti, attuare anche brevemente il miracolo dell’impossibile, come la ricomposizione dentro lo schermo cinematografico, dentro i confini di un’inquadratura, del nucleo familiare (padre, madre, figlio) che nella realtà invece era diviso: “Quando vedo I mostri non vedo solo un capolavoro del cinema italiano, ma vedo un frammento di vita: Risi ha ricostruito questa famigliola felice”.