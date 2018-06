"Il filo nascosto": il capolavoro di Paul Thomas Anderson in Blu-Ray

Uscite home video

“Reynolds ha reso i miei sogni realtà, e io in cambio gli ho dato ciò che desidera di più”; “E cosa sarebbe?”; “Ogni parte di me”. La natura dell’amore, il suo mistero, la sua impenetrabilità sono i temi al cuore de Il filo nascosto, l’ultimo, meraviglioso film di Paul Thomas Anderson: un’opera in cui il sentimento si configura come un incessante “gioco delle parti” e, come emerge dalle parole della giovane Alma Elson (Vicky Krieps), come uno scambio incondizionato fra due individui legati l’uno all’altro da un rapporto totalizzante. Un rapporto che, nel corso della visione, apparirà sempre più stretto, assoluto, addirittura ossessivo, dominato da tacite regole, tali da tradurlo in un’autentica relazione di potere sorretta da un miracoloso, perfetto equilibrio.

È, in fondo, una perfezione analoga a quella ricercata da Reynolds Woodcock, interpretato da un magnifico Daniel Day-Lewis, nelle proprie creazioni: l’anelito alla bellezza suprema. “Io creo abiti”, è la serafica risposta di Reynolds quando Alma gli chiede come mai non sia sposato: la moda come massima sublimazione del desiderio, un desiderio che tuttavia irromperà con prepotenza nella vita del celebre stilista fin dal suo primo incontro con la graziosa cameriera, destinata a diventare la sua nuova musa ispiratrice. E attorno a queste due figure Anderson ha costruito una pellicola che rappresenta un altro, formidabile traguardo nel percorso artistico di uno degli autori più importanti del cinema contemporaneo, nonché uno dei massimi esiti del regista de Il petroliere e The Master.

Distribuito nelle sale lo scorso inverno, registrando cinque milioni di spettatori in tutto il mondo, Il filo nascosto si è guadagnato sei nomination agli Oscar, tra cui miglior film, regia, attore e attrice supporter (la sopraffina Lesley Manville), vincendo il premio per gli splendidi costumi disegnati da Mark Bridges. E dopo gli ottimi risultati riscossi anche in Italia (oltre mezzo milione di spettatori), il nuovo capolavoro di Paul Thomas Anderson è ora disponibile in home-video, in edizione Dvd e Blu-Ray, distribuito da Universal Pictures Home Entertainment. Proprio l’alta definizione del formato Blu-Ray permette di restituire al meglio, anche sul piccolo schermo, le straordinarie qualità della messa in scena e della fotografia, curata dallo stesso Anderson, contribuendo a ricreare l’incanto visivo prodotto da un film in cui ogni sequenza sembra produrre un effetto ipnotico.

Fra le tracce audio, accanto ai doppiaggi in italiano, francese, spagnolo e tedesco, l’opzione preferibile, ovviamente, è quella originale inglese; quest’ultima è disponibile nell’innovativo DTS:X, un formato audio ottimale anche per fruire della stupenda colonna sonora di Jonny Greenwood, fra le più belle partiture per il cinema che siano state composte negli ultimi anni. Alcune versioni demo di questa soundtrack sono state utilizzate come sottofondo per la photogallery inclusa nei contenuti extra del Blu-Ray, con una serie di fotografie di scena scattate sul set da Michael Bauman. La featurette intitolata House of Woodcock propone invece la sfilata dei modelli disegnati da Woodcock, uno dei momenti del film in cui viene messo in luce il frutto del talento dell’eccentrico stilista britannico.

I contenuti più interessanti rimangono però gli altri due video inseriti fra gli extra del Dvd e del Blu-Ray: For the hungry boy, un insieme di sequenze girate da Anderson (con alcuni frammenti eliminati in fase di montaggio), e soprattutto Prove di scena, una featurette di otto minuti disponibile anche con il commento audio di Paul Thomas Anderson. Si tratta delle scene riprese durante i test del regista per i vari tipo di lenti e di macchine da presa da adoperare per il film: un extra particolarmente rilevante da un punto di vista tecnico. Infine, una piccola e irresistibile perla esclusa dalla versione definitiva del film: una colazione di Reynolds con sua sorella Cyril che sfocia in una divertente “lotta” a base di cibo e marmellata fra Daniel Day-Lewis e Lesley Manville.