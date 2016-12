"It follows": in Dvd e Blu-Ray il nuovo capolavoro horror

Uscite home video

L’horror come altra possibile declinazione del coming of age; il terrore come deriva dell’educazione sentimentale, in un angosciante connubio fra pulsione erotica e pulsione di morte. È un’opera a suo modo aperta, gravida di spunti, di sottotesti e di possibili interpretazioni, la seconda prova da regista di David Robert Mitchell; ed è uno dei motivi per cui It follows, oltre a poter essere considerato il miglior horror uscito nel 2015 (in Italia è arrivato l’estate scorsa, con un anno di ritardo), è anche uno dei migliori film realizzati di recente nella fucina del cinema indipendente americano. Un autentico cult contemporaneo, finalmente disponibile in home-video grazie a Midnight Factory.

Presentato al Festival di Cannes 2014 nella sezione Semaine de la critique e accolto da un buon successo di pubblico, It follows immerge lo spettatore nella tranquilla esistenza di Jay Height (Maika Monroe), che nella sonnolenta estate di una periferia suburbana del Michigan è impaziente di provare nuove esperienze; almeno fino a quando una notte d’amore non si trasforma all’improvviso in un incubo a occhi aperti. Di colpo Jay, traumatizzata da ciò che ha subito, comincia a guardarsi attorno con sospetto, temendo che una misteriosa entità mortifera sia sulle sue tracce, pronta a fagocitarla; e insieme al suo piccolo gruppo di amici, la ragazza tenterà con ogni mezzo di trovare una via di fuga che le permetta di sottrarsi alla morsa di “it”.

Partendo da un soggetto tanto apparentemente semplice, quanto formidabile per la sapienza con cui è sviluppato sul piano narrativo, e dotato di una messa in scena di agghiacciante efficacia, in grado di sfruttare appieno tutte le suggestioni orrorifiche offerte dallo spazio filmico, It follows trae la propria forza proprio dalla capacità di rivisitare le convenzioni del genere di appartenenza. Pur recuperando alcuni stilemi dell’horror canonico, e nello specifico certe atmosfere tipiche degli Anni ’80, Mitchell si muove infatti in una direzione ben precisa, puntando ad esplorare inquietudini e stati d’animo di un’adolescenza carica di turbamenti (e ricollegandosi, in questa ottica, al suo lungometraggio d’esordio, il bellissimo The myth of the American sleepover), senza però rinunciare ad incutere una tensione costante che esplode in una serie di sequenze al cardiopalma.

La limited edition di It follows, pubblicata da Midnight Factory e Koch Media, propone l’horror di Mitchell in formato Dvd oppure in formato Blu-Ray, con allegato un booklet contenente un approfondimento critico sull’opera. Grazie all’alta definizione del Blu-Ray, il film rivive anche sul piccolo schermo in una qualità visiva eccellente, che esalta appieno il lavoro sulle ombre e sui colori da parte del direttore della fotografia Mike Gioulakis (la componente cromatica è un altro elemento fondamentale nella creazione del mood del racconto). L’audio permette invece la scelta fra il doppiaggio italiano e la versione originale in inglese 5.1, con l’aggiunta dei sottotitoli italiani.

Passando infine ai contenuti extra, il comparto si limita al trailer italiano di It follows e poi, elemento di notevole interesse, un’intervista video di cinque minuti a Richard Vreeland, alias Disasterpeace, ovvero il giovane compositore newyorkese artefice della stupenda colonna sonora del film, uno degli ingredienti di maggior fascino dell’opera: una soundtrack a base di synth in cui melodie più malinconiche si alternano a passaggi incalzanti nei momenti di suspense, e in questa intervista Vreeland spiega appunto l’approccio da lui adottato nell’arricchire il lavoro di Mitchell. Un lavoro, ripetiamo, assolutamente splendido, destinato ad entrare nel novero delle pietre miliari dell’horror degli Anni 2000.