Uscite home video

Se vi siete persi il secondo capitolo della saga di Jack Reacher, Jack Reacher – Punto di non ritorno, ora potete recuperarlo grazie all’edizione home-video distribuita da Paramount Pictures, in Dvd e Blu-Ray con due contenuti speciali e una sorpresa all’interno del cofanetto. Dopo il successo del primo film, Tom Cruise torna a vestire i panni del solitario ex ufficiale della polizia militare statunitense, pronto a sfoggiare la propria abilità con le arti marziali per svolgere un’altra complessa missione. Pure il sequel fa riferimento ad uno dei romanzi di Lee Child, intitolato Punto di non ritorno e pubblicato in Italia nel 2015.

A detta del regista Edward Zwick, questa è l’opera della serie letteraria che più si presta a esplorare le caratteristiche interiori del personaggio e le sfumature dei suoi rapporti umani. Il fatto che la sceneggiatura sia stata costruita partendo proprio da un libro aiuta poi a rendere Jack Reacher – Punto di non ritorno un film d’azione credibile e fluido, grazie anche a dialoghi ben riusciti e piuttosto accattivanti. A questo si aggiunge il fatto che quella tra l’attore Tom Cruise e il regista Zwick sia già la seconda collaborazione, dopo il grande successo del blockbuster storico L’ultimo samurai nel 2003.

Oltre alla pellicola (sia nell’audio originale inglese, sia in quello doppiato in italiano), all’interno dell’edizione Dvd sono presenti due contenuti extra intitolati Il ritorno di Reacher e Nessuna pietà: la battaglia sul tetto, i quali illustrano il “dietro le quinte” di Jack Reacher – Punto di non ritorno: come è nata l’idea per il film e come è stata realizzata. Dalle interviste al regista e ai membri della produzione si comprende come la scelta di questo particolare capitolo della saga sia legata anche all’importanza dell’impatto del libro a livello di pubblico; il New York Times lo ha infatti inserito nel 2014 all’interno della classifica dei dieci migliori romanzi dell’anno.

Grazie agli extra sarà possibile inoltre togliersi qualche curiosità su come sono state girate le scene d’azione più spettacolari e sul perché sia stata scelta New Orleans, e in particolare il suo quartiere francese, come location principale per il film. Ma sono tante altre le curiosità che vengono svelate dalla voce del produttore, del regista e del protagonista Tom Cruise: dettagli interessanti che forniranno una visione più ampia sulla pellicola e sulla figura di Jack Reacher, un uomo fuori dagli schemi e con un proprio codice morale, pronto a dimostrare una grande senso di responsabilità verso i più indifesi. Infine, fra i contenuti da non perdere nell’edizione Dvd e Blu-Ray, è presente un ulteriore inserto speciale firmato dallo stesso Lee Child e dall’illustratore Owen Freeman: una sorta di mini graphic.novel intitolata Parole ingannevoli, che vede come protagonista il personaggio ormai iconico di Jack Reacher.