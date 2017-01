"I magnifici 7": l'edizione Dvd del western con Denzel Washington

Uscite home video

Arriva in edizione Dvd I magnifici 7 di Antoinie Fuqua, l’atteso remake dell’omonima pellicola girata da John Sturges nel 1960 e ispirata a sua volta a I sette samurai di Akira Kurosawa. Il film di Antoine Fuqua, interpretato da Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke e Peter Sarsgaard, viene presentato nell’edizione pubblicata da Universal Pictures Home Entertainment integrando l’opera cinematografica con un interessante inserto di circa mezz’ora di durata sui retroscena della sua produzione.

Dimenticate l’atmosfera anni ’60 dell’opera di Sturges e preparatevi ad entrare in un clima del tutto nuovo: Fuqua mette in scena sette variegati personaggi, dalle personalità distinte e tutte da scoprire. Il primo contenuto speciale si concentra infatti sulla presentazione degli interpreti, sul processo di scelta del personaggio e la sua impostazione. Primo fra tutti appare Denzel Washington, che nella parte di Sam Chisolm capeggia questa squadra di pistoleri assetati di giustizia e rappresenta già in partenza la volontà di creare un gruppo etnicamente vario, più in linea con i nostri tempi di quanto non lo fosse il cast del film di Sturges.

Proprio per questo motivo, oltre all’afroamericano Denzel ne I magnifici 7 appaiono un gringo (Manuel Garcia-Rulfo), un provetto ninja (Lee Byung-hun) e infine un comanche (Martin Sensmeier). Ma tra le scelte artistiche legate al cast, due spiccano in particolar modo: Ethan Hawke e Chris Patt, nei ruoli di due pistoleri dalle personalità contrastanti ma dal destino comune. Mentre il primo, Goodnight Robicheaux, trema a puntare il fucile contro il nemico perché ancora attanagliato dai ricordi della guerra, il secondo, Joshua Faraday, gioca ad ingannare con i suoi trucchi di prestigio, nascondendo la pistola dietro un’innocua carta da gioco. Entrambi però giungono alla fine dimostrando coraggio e onore, lottando con ardore e senza rimpianti.

Anche riguardo all’antagonista c’è tutto un mondo da descrivere: se trovate infatti un po’ da brividi il settimo dei magnifici, il gigante che prega Dio e uccide con l’ascia, ammetterete senza dubbio quanto raccapricciante sia Bartholomew Bogue, il cattivo interpretato da Peter Sarsgaard. A lui è dedicato un piccolo speciale negli extra, per spiegarne la costruzione e soprattutto le principali caratteristiche. La costumista Sharen Davis ha deciso di rappresentarlo come un individuo elegante e senza scrupoli, dandogli l’aria di un uomo per bene con vestiti curati e un po’ retrò: la corazza perfetta per nascondere l’animo crudele di un villain pronto a tutto e quasi senza coscienza.

Emozionante poi è il ricordo del compositore James Horner, morto in un incidente aereo durante le riprese del film. Prima di scomparire James aveva lasciato una sorpresa: gli spartiti della colonna sonora già pronti per essere arrangiati. Il materiale diventa così una sorta di testamento che riprende la colonna sonora degli anni ’60, ricucendola sul film di Fuqua come un vestito nuovo. Si crea in questo modo un adattamento che rispecchia sì lo stile hollywoodiano classico, ma sviluppa una propria personalità atta a sottolineare l’unicità del remake.

Ed infine si passa alla regia, parlando di come sia nata l’idea e di come si sia sviluppata la sua realizzazione. La grande passione per il genere western ha aiutato Fuqua a girare un film credibile e divertente; la più interessante fra le sue scelte rimane sicuramente quella di personaggi così diversi e variegati, ma destinati a incontrarsi per portare a termine un obiettivo comune. Infatti, nonostante l’assortimento dei ruoli, questi magnifici sette – protagonista a parte – combattono per uno scopo che non tocca la loro sfera personale. Esiste dunque, secondo il regista, un’ultima speranza, cioè la possibilità di trovare un bene assoluto e comune per cui combattere incondizionatamente.