Miklós Jancsó: la collezione Dvd del grande regista ungherese

Regista simbolo del cinema ungherese degli anni ’60, Miklós Jancsó è stato un autore capace di colpire l’attenzione del mondo del cinema ogni volta che un suo film passava ad un festival o in sala, riuscendo a disturbare e a suscitare dibattiti per i temi trattati nelle sue opere, vicini alla Storia e a ciò che il potere spesso tenta di nascondere, ma anche, e non secondariamente, per le innovazioni stilistiche e sintattiche del suo modo di fare cinema. Considerato, di fatto, uno dei rappresentanti di punta della nouvelle vague ungherese, denominata új hullám, stimato e costantemente promosso dal regista polacco Andrzej Wajda, Jancsó rivelò le caratteristiche peculiari del suo cinema con due film in particolare, uno successivo all’altro: I disperati di Sandór (1966) e L’armata a cavallo (1967).

Due opere che CG Entertainment e Raro Video rendono disponibili in un’unica imperdibile edizione Dvd, la Collezione Miklós Jancsó, contenente anche un prezioso booklet di antologia critica a cura di Bruno Di Martino, mappa indispensabile per muoversi in una poetica cinematografica semplice, ma densa di contenuti e di rinnovamento formale. Con I disperati di Sandór siamo nell’Ungheria del 1869, che da tempo si è lasciata alle spalle i moti del 1848 e la Rivoluzione di Kossuth, e la macchina da presa di Jancsó si muove sinuosa ed avvolgente, in continuità tra carrellate e panoramiche, nelle campagne ungheresi, laddove i contadini muoiono di fame e di patimenti e si agitano i ribelli capeggiati da Sandór Rósza, inseguiti dalle truppe governative del commissario Gedeon Raday.

Ecco manifestata fin da subito l’attenzione del regista magiaro nei confronti della Storia, ma rielaborata in un modo del tutto personale e per certi versi paradossale: né Sandór Rósza, né Gedeon Raday compaiono all’interno delle inquadrature di Jancsó, così come certe azioni repressive e violente o l’eliminazione dei “senza speranza”, come a voler tenere la Storia in qualche misura fuori campo, esterna ai confini fisici del grande schermo. Perché se è il potere a muovere la Storia, come sostiene Jancsó, allora lo sguardo del suo cinema intende volgersi altrove, verso il popolo dimenticato, povero, spesso morente, per guardare alle loro azioni, le ribellioni e le rivoluzioni. Non dà voce ai diktat che provengono dall’alto, ma mostra le esecuzioni di tali ordini dal basso; non entra nelle sale dove si prendono le decisioni, ma muove liberamente la macchina da presa sulle campagne sterminate dove tali decisioni si mettono in atto e si incarnano. “Non esiste una storia scritta, non esistono che degli scritti sulla storia”, sostiene lo stesso regista. E le sue opere non sono che scritti sulla storia.

Come L’armata a cavallo, che mette in scena la guerra e gli scontri tra bolscevichi e truppe zariste, i rossi e i bianchi, nel 1918, durante la Guerra Civile in Russia. Uno scritto sulla Storia che diventa un sontuoso trattato in grado di ribadire chiaramente, come fecero prima e successivamente altre opere, l’inutilità della guerra, rimarcando temi centrali della poetica del regista come la violenza e l’opposizione spietata tra oppressori ed oppressi. Quasi un ideale precursore di un film recentissimo, Detroit di Katrhyn Bigelow, per la brutalità con la quale emerge la violenza fisica e psicologica dentro un contesto di prigionia, umiliazione e razzismo, L’armata a cavallo è un’inesorabile accanimento oppressivo condotto dai bianchi nei confronti dei rossi, lo stesso che il commissario Raday de I disperati di Sandór adottò nei confronti dei ribelli e di chi tentava di proteggerli.

Miklós Jancsó scrive queste pagine di Storia sfruttando i mezzi e i codici del cinema nella loro semplicità, ma anche essenzialità ed unicità, per perseguire lo scopo “di trasformare gli spettatori in divinità implacabili e spietate che alla giusta distanza assistono alle vicende della storia, alle esecuzioni”, parafrasando quanto diceva di lui Wajda. Il piano sequenza è diventato lo stilema legato saldamente alla figura del regista magiaro, simbolo indiscusso della sua poetica e di quella ricerca di veridicità che le immagini in continuità da sempre riescono a garantire, come teorizzava André Bazin: per Jancsó è da intendere più come la continuità di un’idea in movimento, quasi a non voler perdere un filo del discorso che di fatto resta sempre in atto, unico e amalgamato, compatto e coerente. Le inquadrature non si perdono, la macchina da presa spesso assurge a istanza autonoma, vera protagonista della messa in scena, e senza stacchi si sposta lieve, secondo i “passi” accademici del codice linguistico del cinema, e lasciando tempo agli attori-attanti della vicenda di muoversi assecondandone le esigenze e il ritmo.

I campi lunghissimi delle sterminate campagne ungheresi sono implacabili metafore di libertà impossibile: la vastità degli spazi, simbolo di fuga per gli oppressi, che termina con uno sparo, spesso alle spalle. È un realismo privo di emozioni, che lo stile di Jancsó, geometrico e rituale, rivela e disvela, ma lui sì liberamente, senza confini, senza timori. Il cinema di Miklós Jancsó è allora un unico movimento di macchina che alterna alla prossimità di un primo piano la lontananza di un campo lungo o di un piano totale: da un lato l’emergere dell’umanità, dall’altro il suo opposto, la disumanità; come un canto felice di donna che, alla riga successiva, si spegne, in “continuità d’idea”, con un’uccisione.