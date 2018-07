"Mr. Robot": in Dvd e Blu-Ray la stagione 2 della serie cult

Uscite home video

È stato uno degli eventi televisivi degli ultimi tempi: una serie che fin dal suo esordio, tre anni fa, sulla rete USA Network, si è conquistata l’attenzione di un ampio seguito di appassionati e gli elogi della critica, che in Mr. Robot ha riconosciuto uno dei prodotti più innovativi e affascinanti del piccolo schermo. Questo cupo dramma psicologico creato da Sam Esmail, di cui finora sono andate in onda tre stagioni, è riuscito infatti ad esplorare le inquietudini della società contemporanea e il senso di malessere e di alienazione dell’individuo adottando i codici del thriller e trasportando il pubblico all’interno della mente di Elliot Alderson, un giovane hacker con problemi di sociopatia, nonché il principale elemento di focalizzazione di un racconto teso e sorprendente.

Interpretato da Rami Malek, che grazie a Mr. Robot ha ricevuto nel 2016 l’Emmy Award come miglior attore, Elliot lavora in una società di sicurezza informatica a New York, ha un passato traumatico che l’ha segnato in profondità, dedica il proprio tempo libero a spiare le “vite degli altri” attraverso la rete ed è ossessionato dalla cosiddetta Evil Corp, una multinazionale che il ragazzo percepisce come una minaccia alle libertà personali; ed è appunto contro la Evil Corp che Elliot inizierà una silenziosa “crociata”, con la collaborazione di un gruppo di hacker chiamato fsociety. Mentre la prima stagione si concludeva con un gigantesco cyber-attacco ai danni della Evil Corp e con un clamoroso colpo di scena volto a ribaltare l’esistenza di Elliot, nella seconda stagione torniamo ad assistere al braccio di ferro fra la Evil Corp e la fsociety, mentre Elliot tenta a fatica di contrastare gli spettri della propria psiche, mentre indaga per far luce sulla scomparsa del misterioso Tyrell Wellick (Martin Wallström).

Ricompensato con il Golden Globe come miglior serie drammatica del 2015 e con molti altri riconoscimenti, fra cui due Emmy Award, tre Critics Choice Award, il Writers Guild Award e un secondo Golden Globe per l’attore supporter Christian Slater, Mr. Robot è distribuito in home-video da Universal Pictures Italia, che dal 4 luglio ha reso disponibile in edizione Dvd e Blu-Ray anche la seconda stagione della serie, in un cofanetto contenente tutti i dodici episodi: una stagione completamente diretta dallo stesso Sam Esmail e ancora più ambiziosa della precedente dal punto di vista della narrazione e della messa in scena, a conferma di un approccio talvolta quasi sperimentale che punta costantemente a stimolare lo spettatore e a sovvertirne le attese.

Il cofanetto della seconda stagione di Mr. Robot, per quanto privo di contenuti extra, si fa apprezzare comunque per l’ottima definizione audio e video degli episodi, di cui è preferibile la versione originale in inglese, con l’ausilio dei sottotitoli, per apprezzare maggiormente il talento degli attori. La qualità dell’edizione home-video restituisce tutto il fascino visivo della serie, caratterizzata da una fotografia che evita i colori brillanti ma, al contrario, è basata soprattutto su tonalità più scure e “notturne”, al fine di sottolineare il senso di angoscia di Elliot e degli altri personaggi che popolano questo microcosmo tenebroso ma, a suo modo, straordinariamente seducente.