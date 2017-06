"Nosferatu, principe della notte": in Blu-Ray il cult horror di Werner Herzog

Uscite home video

Una civiltà trascinata sull’orlo del baratro, ma anche, passando dal piano collettivo a quello individuale, la vertigine dell’essere umano sospeso su un abisso di tenebra eterna. “Il tempo è un abisso profondo con lunghe, infinite notti, i secoli vengono e vanno”, dichiara il Nosferatu di Klaus Kinski, creatura spettrale e mortifera, modellata su quella iconica del capolavoro di Friedrich Wilhelm Murnau del 1922; “Non avere la capacità di invecchiare è terribile. La morte non è il peggio: ci sono cose molto più orribili della morte. Riesce a immaginarlo? Durare attraverso i secoli, sperimentando ogni giorno le stesse futili cose…”.

Da una parte il Dracula di Bram Stoker, pietra miliare della letteratura gotica, dall’altra il classico del muto di Murnau, caposaldo del cinema dell’orrore, a cui Werner Herzog rende omaggio attraverso un’opera che non si limita a porsi come un semplice remake, ma in cui la fedeltà al capostipite viene innervata da un senso di modernità che si ricollega direttamente al cuore della poetica di Herzog: il conflitto insanabile fra uomo e natura, l’irrompere di irrefrenabili impulsi istintuali (l’ambizione, il desiderio, la follia) in grado di esacerbare e far esplodere le tensioni latenti, ma anche il declino di una borghesia avviata verso un’inconsapevole autodistruzione… basti ricordare le impressionanti sequenze della diffusione della peste, con la città di Wismar letteralmente invasa dai topi, in uno scenario di grottesca desolazione.

Presentato al Festival di Berlino 1979, Nosferatu, principe della notte costituisce una delle “punte di diamante” nella vasta e variegata filmografia di Werner Herzog, all’epoca alla seconda delle sue cinque collaborazioni con l’amato / odiato Klaus Kinski dopo Aguirre, furore di Dio. Premiato con il German Film Award come miglior attore, Kinski regala un ritratto indimenticabile di questo vampiro privato di qualunque elemento di fascino romantico, ma la cui spossatezza secolare, al contrario, si riflette nel pallore cadaverico e nella gestualità quasi “zombiesca”, mentre ogni sguardo pare veicolare un inesorabile sentimento di solitudine. Al suo fianco spiccano Bruno Ganz nei panni dell’agente immobiliare Jonathan Harker, portavoce della borghesia imprenditoriale e dei suoi valori, e soprattutto Isabelle Adjani nel ruolo di Lucy, la giovane moglie di Jonathan, nonché oggetto del desiderio di Nosferatu.

La cupa bellezza e l’intramontabile fascino visivo di Nosferatu, principe della notte, che regalò a Herzog il maggior successo di pubblico della sua carriera, sono riproposti nella nuova edizione Blu-Ray del film appena pubblicata da Ripley’s Home Video (insieme a un’analoga edizione Dvd) sulla base di un master restaurato, che ci fornisce la migliore versione di Nosferatu attualmente a disposizione: il Blu-Ray esalta infatti i chiaroscuri e le qualità cromatiche della fotografia di Jörg Schmidt-Reitwein, perdendo però di definizione e pulizia dell’immagine in alcune sequenze immerse nella penombra (una caratteristica dovuta alla difficile sfida produttiva intrapresa da Herzog con un budget piuttosto limitato). Il risultato è comunque di indubbia suggestione, anche grazie all’approccio per certi versi “pittorico” del regista tedesco all’interno di una messa in scena ammaliante e raffinatissima.

Il Blu-Ray targato Ripley’s permette la visione del film sia nell’edizione in lingua inglese con i sottotitoli, sia con il doppiaggio italiano (in questo caso, le scene tagliate in origine per la distribuzione nelle sale nel nostro paese sono state reintegrate e sottotitolate). Inoltre, il prodotto offre anche la possibilità di visionare la versione tedesca di Nosferatu, principe della notte con il commento audio di Werner Herzog; infatti, per soddisfare sia il mercato nazionale, sia il pubblico internazionale, il film era stato girato contemporaneamente in inglese e in tedesco. Per gli amanti della “filologia” cinematografica, i contenuti extra includono un confronto in split-screen di una selezione di scene correlate prese dalle due versioni, che permettono di notare alcune piccole differenze nella regia e in alcuni dettagli delle inquadrature.

Gli altri contenuti speciali dell’edizione Blu-Ray consistono nel trailer della pellicola e in un interessante backstage d’annata, della durata di 13 minuti, girato direttamente sul set di Nosferatu, principe della notte: ai frammenti delle riprese e del lavoro dietro le quinte si alternano alcuni spezzoni di un’intervista a Werner Herzog, il quale rimarca il proprio amore per l’opera di Murnau e l’intenzione di rendergli omaggio attraverso questa personalissima rilettura del mito del vampiro. Una rilettura che, a quasi 40 anni di distanza, rimane uno fra i più splendidi esempi di “horror d’autore” del cinema mondiale.