"Nuovo Cinema Paradiso": la nuova edizione speciale Blu-Ray

Uscite home video

“In verità, l’opera d’arte, se sfida il tempo, sembra passare oltre le regole della morte e, di conseguenza, ai diritti della natura. Essa allude all’ordine soprannaturale del miracolo ed è il miglior argomento di quest’ordine”, scriveva lo scrittore Stanislas Fumet nel suo Processo all’arte. Ci sono film che fermano il tempo, che aspirano a fissare un momento nell’eternità, a superare un ordine naturale di vita e di morte, ad alludere perciò al miracolo. Uno di questi è stato, ed è ancora oggi in virtù di queste ragioni, Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore (1988), anche al netto di qualsiasi considerazione di carattere qualitativo o tecnico o di possibili paragoni che si potrebbero avanzare e far valere.

Lo è per il solco che ha scavato nella storia del cinema, prima quello italiano che arrivava da una stagione un po’ stanca, e poi anche internazionale; lo è per lo squarcio mai rimarginato inflitto nella memoria collettiva; per il bacio eterno concesso al singolo spettatore, unico e privilegiato, tanto romantico quanto epico, tanto passionale quanto straordinariamente ascetico. Nella sala parrocchiale del Cinema Paradiso di un paesino siciliano, negli anni ’40, nascevano amicizie profonde, come quella tra il piccolo, appassionato e incantato Salvatore (Salvatore Cascio) e Alfredo (Philippe Noiret), il proiezionista analfabeta e mentore; nascevano amori o si concludevano affari, si dormiva e si fumava, si urlava e si rideva; si contemplava la bellezza di certe immagini dal sapore eterno; si seguiva una storia illuminata su un grande schermo, popolata da altri esseri umani, e la si amava o la si odiava. Dentro il cinema si viveva, dimenticando per un po’ gli affanni della vita quotidiana.

Grazie a CG Entertainment si può avere il beneficio di aggiungere alla propria personale videoteca la “complete edition” dell’opera: un’edizione comprendente un disco Blu-Ray e due dischi Dvd, con la versione originale del film di 174 minuti e quella tagliata (che oggi riteniamo quella “autentica”) che trionfò prima al Festival di Cannes, vincendo il Gran Premio della Giuria, e poi agli Oscar come miglior film straniero. Tutti i tre dischi si avvalgono di importanti contenuti extra: il commento al film del regista Giuseppe Tornatore, scena per scena, in cui rivela aneddoti e particolarità della produzione e della vita nel set, della scelta degli attori, dei motivi di certe inquadrature, di idee nate sul momento, di situazioni al limite di tempo e budget risolte in maniera brillante e provvidenziale; e tra quelle parole si può anche sentire emergere tutta la passione e il trasporto emotivo dello stesso regista per un progetto a lungo pensato, nato nella sua mente e nel suo cuore già prima del suo primo film, Il camorrista: “Nuovo Cinema Paradiso è il film che mi ha dato tutti i dolori e tutte le gioie che un film possa dare ad un regista”.

I contenuti speciali sono anche ricchi di interviste: al regista, a Leo Gullotta, che nel film interpreta la mascherina di questo cinema parrocchiale di provincia, a Blasco Giurato (il direttore della fotografia), a Zeudi Araya (compagna del defunto produttore Franco Cristaldi) e a Massimo Cristaldi; troviamo inoltre recensioni dell’epoca, locandine originali e un’importante galleria fotografica. Insomma, tutto quello che si può desiderare per immergersi nuovamente dentro una fiaba moderna e mai dimenticata, magica e commovente, nostalgica e attuale, universale. “Nel Nuovo Cinema Paradiso c’è un pezzettino dell’anima di chiunque, è un poema della vita”, dice non a caso un commosso Leo Gullotta nella sua intervista quando ricorda, tra l’altro, del più bel primo piano della sua carriera: il volto di chi perde un amico, Alfredo, 30 anni dopo le vicende iniziali; il volto di chi vedrà poi crollare quel Cinema Paradiso, in una delle scene più belle e malinconiche del cinema di Tornatore, emblema di un progresso imperante volto verso la televisione prima e il multisala poi.

In Nuovo Cinema Paradiso si disegna dunque il ritratto di un’epoca già appartenente al passato, di un modo di concepire la sala cinematografica ormai quasi scomparso: così fisico, tra affollamento, fumo e sudore, e allo stesso tempo così umano e spirituale. Allora il film di Tornatore anche oggi torna con forza per invitarci a rinnovare lo sguardo e a modellarlo con lo stesso stupore del Salvatore bambino e di quello adulto: è lo sguardo di chi sta a bocca aperta e con le lacrime agli occhi di fronte ad una sequenza di baci, o a una proiezione salvifica all’aperto sulla facciata di un’abitazione (citando due delle scene più iconiche del film). Rinnoviamo questo sguardo di fronte a Nuovo Cinema Paradiso e alla sua storia eterna, con incanto e meraviglia, e torniamo ad abitare, ad affollare di passione e sentimenti, a vivere le nostre sale cinematografiche, seppur oggi un po’ più fredde e un po’ meno magiche; affascinati e sedotti da quel gioco di prestigio che chiamiamo Cinema.