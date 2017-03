"Pets - Vita da animali": l'edizione home-video del film d'animazione

Uscite home video

Dopo il successo nelle sale, è arrivata ora per Universal Pictures Home Entertainment l’edizione Dvd e Blu-Ray di Pets – Vita da animali, il divertente film d’animazione diretto da Chris Renaud e Yarrow Cheney, che ha incantato grandi e piccini grazie ai suoi simpatici protagonisti. Ambientato in una soleggiata e colorata New York, Pets racconta le incredibili avventure di un gruppo di animali domestici che si ritrovano ad affrontare all’improvviso gli imprevisti di un mondo esterno impervio, affascinante e pericoloso allo stesso tempo. Il piccolo Max, accompagnato dai suoi fidati amici e dal nuovo arrivato, il grande e pasticcione Duke, uscirà dal suo “focolare domestico” e si addentrerà nelle trafficate strade urbane. Intenti a lottare contro la gang degli animali randagi della città, Max e i suoi amici scopriranno gli angoli nascosti della Grande Mela, nel corso di un’avventura con tutte le carte in regola per conquistare i cuori e gli sguardi di tutti gli spettatori.

Siete curiosi di sapere cosa fanno e pensano i vostri animali domestici quando non siete in casa? Chris Meledandri, CEO della casa di produzione Illumination Entertainment, risponde a questa domanda in uno dei numerosi contenuti speciali presenti all’interno delle edizioni Dvd e Blu-Ray di Pets – Vita da animali: degli extra perfetti per esplorare il mondo di Pets e togliersi qualche curiosità su come il film d’animazione di Renaud e Cheney (disponibile sia nella versione originale in inglese con l’opzione dei sottotitoli, sia in quella doppiata in italiano) è stato realizzato. Partendo dalla produttrice Jane Haley fino al co-sceneggiatore Brian Lynch, nella featurette Gli esseri umani creatori di Pets viene presentata infatti l’intera squadra che ha contribuito a sviluppare l’idea iniziale del soggetto, indagando fra le emozioni e i gesti quotidiani che si instaurano nel rapporto tra animali e padroni.

Se poi a farvi apprezzare il film ha contribuito l’incredibile simpatia dei protagonisti, allora non potete assolutamente perdervi il divertentissimo siparietto tra i due doppiatori Kevin Hart (la voce originale di Nevosetto) ed Eric Stonestreet (la voce di Duke) alle prese con diversi animali, dai più teneri ai più temuti e pericolosi, all’interno del contenuto extra Gli animali sanno parlare: incontra gli attori. Le risate continuano quindi con la featurette L’hairstylist dei cani, sull’appuntamento dal parrucchiere per cani, dove l’impacciato Eric cerca di imparare – anche se con dubbi risultati – i tocchi magici per rendere un cucciolo ancora più bello.

L’edizione comprende infine tre mini-film esclusivi incentrati sui personaggi della Illumination Entertainment: Norman Television, Weenie e Mower Minions. Insomma, mettetevi comodi sul divano, preferibilmente in compagnia del vostro amico a quattro zampe, e accendete il televisore: Pets – Vita da animali è un film in grado di trasportarvi in un mondo ricco di emozioni, risate e piacevoli sorrisi grazie a un mix fra i dialoghi brillanti e le strepitose tecniche d’animazione, curate nei minimi dettagli e rese al meglio anche sul piccolo schermo dalla qualità video dell’edizione.