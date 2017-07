"La quinta stagione": un misterioso cult d'autore in edizione Dvd

Uscite home video

Un uomo e un gallo si fronteggiano a due lati di un tavolo: l’uomo tenta di far cantare l’animale, ma il gallo resta muto. Nel frattempo la macchina da presa, lentamente e in modo fluido, inquadra questo (non) dialogo muovendosi a distanza e disegnando un semicerchio, come fosse su uno spalto di un anfiteatro con al centro la scena. Questo appena descritto è l’incipit de La quinta stagione, lo spiazzante film di Peter Brosens e Jessica Woodworth, distribuito in formato Dvd da CG Entertainment.

Presentato in anteprima mondiale alla 69° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, La quinta stagione è l’ultimo capitolo di una trilogia dei due autori che comprende anche Khadak (girato in Mongolia) e Altipiano (in Perù). Una trilogia prevalentemente incentrata sulla dialettica e il conflitto tra uomo e natura, che l’incipit in questione non fa che evidenziare fin da subito, racchiudendo anche i sensi stilistici dell’opera: la docilità di una macchina da presa connotativa, impegnata più a fissare “momenti”, a dipingere quadri che richiamano alla mente quelli celebri della tradizione fiamminga, a trascendere l’immagine in simbolo e allegoria, che a narrare. In tal senso trova una sua logica la nutrita photo-gallery che troviamo nei contenuti extra, capace di ravvivare nello spettatore tutte le suggestioni visive dei tableaux vivants impressi dai due registi.

Ambientato nel paese natale di Brosens e Woodworth, il Belgio, il film mostra da un lato le vicende di una piccola comunità nelle Ardenne intenta a preparare i festeggiamenti per salutare lo “zio inverno” e dall’altro gli attimi intimi di due giovani, Alice e Thomas, che scoprono le loro primi sintonie d’amore. Ma quando si tratta di accendere il falò, il rogo non prende fuoco. L’inverno persisterà e bloccherà tutte le funzioni vitali della natura, la terra si farà sterile, le mucche non daranno più latte, gli animali scompariranno o si faranno deboli, le risorse scarse. Le corse festanti, l’allegria e i battiti del cuore cederanno il passo a miseria e carestia, tanto materiali quanto umane e interiori, portando questi esseri umani, giovani e vecchi, donne e uomini, a regredire quasi allo stato di animale, preoccupati più di sopravvivere che di vivere.

Ecco allora che quel dibattito tra uomo e natura è il contraltare di un altro, fondativo dell’opera di Brosens e Woodworth: quello tra realismo e realtà paradossale, allucinata, allegorica. Progredendo, il film abbandona sistematicamente i suoi vincoli con il reale: come per la comunità, anch’esso farà i conti con indigenza e privazione, tanto che gli splendidi colori della fotografia di Hans Bruch Jr, che la qualità del Dvd non snatura, anzi tende a valorizzare al massimo, perderanno tonalità e chiaroscuro, virando su grigi, bianchi sporchi o colori cupi; il film assumerà le impressioni visive di una fiaba horror e le dinamiche di un racconto catastrofico intellettuale, senza nascondere messaggi sicuramente ambientali, ma anche politici, imbastiti laddove stati di crisi materiale mettono a rischio i valori e i principi della collettività, minando una convivenza pacifica tra gli uomini.

“Homo homini lupus”, sosteneva il filosofo Thomas Hobbes: l’uomo è lupo per l’altro uomo. L’umanità, infine, quando ogni speranza sembra ormai persa, indossa la maschera dell’anonimato e dell’omologazione, e così tutta uguale e indifferente cerca negli individui “ultimi”, intesi come lo “straniero” appena arrivato nella comunità, ma anche come l’“indifeso” (un padre apicoltore e il suo figlio disabile), i sui personali capri espiatori da sacrificare, in nome di una ritualità magica e panica che inquadra tutta una metafora di pura pazzia e barbarie.

Potente nella misura in cui riesce ad essere stilisticamente intimo e dolce, La quinta stagione è un’opera strutturata per astrazione, capace nella fissità della macchina da presa di evocare simbologie e riferimenti e lasciando alla pantomima interna la tensione narrativa necessaria per il racconto e per i suoi risvolti grotteschi e horror; capace di permettere ad uno sguardo perso nel vuoto la possibilità di raccontare da solo un amore che si trasforma in perdita, in sangue, in disagio ed irrazionalità; capace altresì nei pochi, mirati movimenti di intercettare l’immobilità e l’impotenza, il non dialogo, il non amore: dell’uomo con la natura, dell’uomo con l’altro uomo.