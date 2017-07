"Oh...": dal romanzo di Philippe Djian a "Elle" di Paul Verhoeven

Libri

“Devo essermi graffiata la guancia. Mi brucia. La mascella mi fa male. Cadendo ho rovesciato un vaso, ricordo di averlo sentito esplodere a terra e mi domando se mi sono ferita con un pezzo di vetro, non lo so. Fuori il sole brilla ancora. Si sta bene. Riprendo fiato piano piano. Sta per venirmi un mal di testa terribile, lo sento, manca poco”. È un incipit in medias res a introdurci al dramma di Michèle (ma il suo nome, nel libro, non verrà pronunciato praticamente mai): un dramma ricostruito a poco a poco, attraverso piccoli indizi fatti scivolare quasi con noncuranza fra una riga e l’altra, lasciando al lettore la graduale ricostruzione del crimine che costituirà il motore di Oh…, firmato dal prolifico scrittore francese Philippe Djian.

Ricompensato in patria con il Prix Interallié come miglior romanzo del 2012 e pubblicato in Italia da Voland Edizioni (il cui catalogo include diversi altri titoli dell’autore), Oh… costituisce il più recente esempio del fortunato binomio fra l’opera di Philippe Djian e il cinema: i libri di Djian, infatti, hanno dato vita finora a cinque trasposizioni per il grande schermo, a partire dal caso celeberrimo di 37° 2 al mattino, best-seller del 1985 che un anno più tardi avrebbe dato vita a uno dei più popolari cult-movie del cinema francese del decennio, Betty Blue di Jean-Jacques Beineix. L’adattamento di Oh…, invece, è stato il frutto della collaborazione fra lo sceneggiatore David Birke e il regista Paul Verhoeven, che al Festival di Cannes dell’anno scorso hanno presentato il thriller Elle, dominato dall’interpretazione magnetica di una strepitosa Isabelle Huppert.

Vincitore del premio César come miglior film e del Golden Globe come miglior straniero, e candidato all’Oscar per la performance della Huppert (che si è guadagnata anche il Golden Globe e il César come miglior attrice), Elle, che dal 13 luglio arriverà in home-video grazie a Lucky Red, non è solo uno dei thriller più anticonvenzionali e sorprendenti degli ultimi anni, ma uno dei capolavori del cinema contemporaneo. Una pellicola che proprio dalla prosa di Philippe Djian trae alcuni fra i suoi maggiori punti di forza: l’ironia implicita ma tagliente, a tratti addirittura incendiaria, di cui è intrisa l’intera storia; la coraggiosa commistione fra la suspense, il dramma familiare e le sfumature grottesche; e ovviamente la natura complessa e perturbante della sua protagonista, un personaggio indimenticabile per il quale Djian sembra aver tratto ispirazione proprio da Isabelle Huppert.

È lei, Michèle, la voce narrante di Oh…: la sua focalizzazione tutta interna ci offre l’unico punto di vista sulle vicende che, di pagina in pagina, coinvolgono questa donna prossima alla cinquantina, colta, elegante, determinata, a capo di una compagnia indipendente di produzione cinematografica (nel film diventerà un’azienda di programmazione di videogame), divorziata dall’ex-marito Richard, con il quale conserva un rapporto affettuoso, e preoccupata dalle decisioni avventate dell’impulsivo figlio Vincent. Le spregiudicate considerazioni di Michèle su questi e altri comprimari, inclusi la bisbetica madre Irène, l’amante Robert, l’amica del cuore Anna e il vicino di casa Patrick, sono intervallate ai frammenti di un’esperienza che l’ha segnata più di quanto lei stessa non osi ammettere: lo stupro consumato sulla donna da uno sconosciuto in passamontagna che l’ha aggredita in casa sua, in pieno giorno, per poi lasciarla riversa sul pavimento.

La narrazione di Oh… si sviluppa non a caso a partire da questo evento: da un lato un trauma da rimuovere, o quanto meno da razionalizzare il più possibile, fino a renderlo inoffensivo per la mente di Michèle; dall’altro lo spunto per fantasie da cui la protagonista stessa è scandalizzata, senza tuttavia rinunciare a seguire la strada indicata dai propri desideri. Ed è la voce interiore di Michèle a condurci in questo labirinto di riflessioni, insicurezze e sottili perversioni: non ci sono capitoli o altri segni di una “presenza autoriale” a scandire il ritmo del racconto, ma un flusso di coscienza che scorre senza interruzione dalla prima all’ultima pagina del libro, mentre l’utilizzo del presente storico, da cui deriva il senso di immediatezza di ogni avvenimento, annulla gli ulteriori residui di distanza fra il lettore e l’oscuro universo emotivo del personaggio.

“L’esperienza della solitudine, del tempo che passa è stupefacente. L’esperienza di sé. Altri ben più coraggiosi hanno vacillato – e io ho vacillato eccome, sia chiaro. A volte mi capita di rivedere intere scene dei nostri amplessi, di assistervi, per una ragione a me sconosciuta, come se fluttuassi qualche metro al di sopra di quei due squilibrati intenti a lottare sul pavimento, e sono allibita dalla mia esibizione, la mia furia, le mie grida spaventose”: è una lucidità impressionante quella adoperata da Michèle mentre rivolge il proprio sguardo impietoso sui familiari, sugli amici ma soprattutto su se stessa. Un occhio critico sulla realtà che si trasforma in uno strumento di (auto)analisi di gelida, chirurgica precisione, lontano tanto dagli stucchevoli sentimentalismi, quanto dalle facili giustificazioni: Michèle è al contempo imputato, giudice e perfino boia, ma è anche pronta a mettere alla prova i propri modelli di riferimento – psicologici, sociali, morali – e, se necessario, capovolgerli e riscriverli.

La tensione di cui è pervaso il romanzo di Djian, prima ancora dei twist del suo intreccio giallo, deriva innanzitutto da qui: dalla consapevolezza che tutto, all’occorrenza, può essere rimesso in discussione, che dietro ogni sorriso, ogni atto di gentilezza e ogni buona intenzione può celarsi un inconfessabile lato oscuro. Da questa prospettiva Oh… si rivela, oltre che un fascinoso meccanismo di suspense, uno straordinario saggio sull’ambiguità e il dubbio, capaci di ridurre qualunque tentativo di epistemologia etica ad un inesorabile corto circuito: una lezione che sarà recuperata e applicata, con sopraffina intelligenza, anche da Paul Verhoeven, David Birke e Isabelle Huppert, al momento di trasferire quella medesima ambiguità dalle pagine di Philippe Djian alle immagini, alle voci e ai corpi che rendono Elle un film a suo modo unico e gigantesco.