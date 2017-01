James McAvoy e M. Night Shyamalan ci raccontano il thriller "Split"

Prossime uscite

Nell’Hotel Principe di Savoia a Milano, il regista M. Night Shyamalan e gli attori James McAvoy e Anya Taylor-Joy ci hanno presentato Split, il thriller che verrà distribuito da Universal Pictures in Italia il 26 gennaio. Split racconta la vicenda di Kevin Crumb (James McAvoy), un uomo che mostra ben 23 diverse personalità, a cui rischia di aggiungersi una ventiquattresima personalità, la più oscura e potente. La schizofrenia di Kevin lo porterà a rapire tre ragazze, per le quali avrà inizio una lotta per la sopravvivenza sia fisica sia mentale.

Split è un film caratterizzato dall’ossessione per gli spazi chiusi, girato quasi completamente all’interno di un sotterraneo, ed è una caratteristica comune a diversi tuoi film, per cui si può parlare di claustrofobia o claustrofilia?

M. Night Shyamalan: In realtà si tratta di paura che cerco di trasmettere al pubblico. Ho cercato di rendere palpabile la sensazione di non sapere mai cosa ci sia dall’altra parte e quindi di che cosa possa succedere dopo. Quale nuova personalità farà il suo ingresso?

Per ogni film occorre preparazione per interpretare un personaggio, mentre nel caso di Split il compito era quello di preparare per otto personaggi differenti: che tipo di esperienza è stata?

James McAvoy: Ha richiesto ovviamente molto più tempo rispetto al solito e il ricorso a molti trucchi per poter aumentare le differenze tra un personaggio e l’altro. Ogni personaggio ha una sua personalità e una sua fisicità, proprio per il senso che Night vuole svelare e sviscerare in questo film, legato a questa particolare forma di patologia.

Tu hai interpretato diversi ruoli, dal buono al cattivo: quale tipo di ruolo preferisci interpretare? Quanto è importante il budget nella scelta di un film?

James McAvoy: Mi piace fare l’antagonista nei film, ma amo anche interpretare ruoli d’azione o di supereroi. Non importa se il budget è alto o basso, l’importante è il divertimento.

Anya, così giovane come hai fatto a trovare due film tanto notevoli per il tuo esordio? Com’è avvenuto?

Anya Taylor-Joy: Non so, in realtà, come sono riuscita a interpretare questo film, penso di aver avuto solo molta fortuna.

M. Night Shyamalan: Non è solo fortuna. Ci sono attori inconsapevoli del talento che hanno ma che riescono a trasmettere la loro intimità, la loro sensibilità, ed Anya è una di queste persone.

M. Night Shyamalan, questo è il secondo film che realizzi con la produzione di Jason Blum: quanto ti ha influenzato?

M. Night Shyamalan: Sì, Jason è stato il produttore dei miei ultimi due film, ma in realtà non è solo un socio, ma un amico e un fratello maggiore. Non è lui a realizzare il film, ma è un campione di originalità. Jason crede molto che i film a basso budget possano raggiungere alte quote. Anche The visit ha visto la collaborazione con Jason: durante la realizzazione ci scambiavamo opinioni ed ero io il primo a chiedere un suo parere.

L’attesa di un colpo di scena è tale, quando si guarda un film di Shyamalan, che ci si chiede quanto conti tale consapevolezza nella complicità con lo spettatore: nel caso di Split come hai gestito tale aspetto?

M. Night Shyamalan: In realtà, al di là di quanto si parli di questo elemento, spesso riguarda la struttura stessa di un film: è la struttura narrativa ciò che conta davvero. Ad esempio, in questo caso, il primo “colpo di scena” corrisponde a un momento in cui vengono condivise delle informazioni con lo spettatore, alla rivelazione di qualcosa: informazioni sul passato di Casey e sull’evoluzione del suo personaggio. Quando racconti una storia giochi anche con la struttura del film, in maniera spesso imprevedibile.

C’è qualche film in particolare che ti ha influenzato per girare Split?

M. Night Shyamalan: Ho visto dei film che mi hanno ispirato, ma non in questo senso specifico; magari sono titoli che possono risultare quasi fuorvianti o inattesi. Ad esempio ho rivisto molti film di Robert Altman, e forse è per questo che ricorro a molti zoom, spesso rallentati, o altri accorgimenti stilistici. Oppure Niente da nascondere o il greco Dogtooth, su come creare la giusta dose di tensione e di pathos e come scioccare con una semplice macchina da presa. Poi non c’entra con questa domanda, ma di recente sono riuscito a recuperare finalmente La grande bellezza e l’ho adorato. Amo il cinema italiano.

James McAvoy: Io non ho una cultura cinematografica, non conosco nemmeno i film che mi citano i giornalisti! Qual è la mia fonte d’ispirazione? Non esiste, la mia ispirazione è la storia stessa e non necessito di cercare oltre. È il copione e io devo trovare il modo migliore per raccontare la storia che leggo.

Anya, quanto è diverso lavorare con un regista esordiente come Robert Eggers per The witch e con uno molto esperto come Shyamalan?

Anya Taylor-Joy: È interessante perché sento della analogie, come se fossimo coordinati. Durante le riprese percepivo quando una scena andava bene e quando no… lo percepivo: ciak, va bene, oppure no, si deve rifare. Con Robert, essendo entrambi esordienti, forse si era creata anche un’amicizia sul set che andava oltre il lavoro.

La scelta dei costumi di James è stata impegnativa?

M. Night Shyamalan: Durante la pre-produzione del film ho letto la biografia di Alexander McQueen. Volevo che in certi atteggiamenti James si ispirasse alla sua sensibilità, e i vestiti in questo senso hanno aiutato molto.

James McAvoy: I costumi interagivano con le varie personalità, era fantastico. Paco Delgado, il costumista, ha realizzato i costumi per The Danish girl ed è davvero geniale. Le personalità si abbinavano perfettamente con gli abiti indossati e si percepivano di conseguenza gli atteggiamenti che bisognava interpretare.

M. Night Shyamalan, come è nata l’idea per il soggetto del film e come hai gestito il tema degli abusi infantili?

M. Night Shyamalan: Quando facevo la corte alla mia attuale moglie, lei frequentava la facoltà di psicologia; io di conseguenza frequentavo le sue lezioni. Ora lei è psicologa, ma se fosse stata ginnasta i miei film parlerebbero di sport! Nessuno ha mai realizzato un film su questo specifico disturbo: è tragico, straordinario e incredibile. La gioia della scrittura è la scoperta: il film parla di come la mente si difende. Per quanto riguarda l’abuso, ha sempre una radice profonda nell’infanzia: un essere umano subisce la cosa peggiore che può accadere nell’infanzia. Un trauma del genere in cosa si può trasformare nell’età adulta? Consiglio di leggere vivamente il libro dedicato a Billy Milligan il quale, affetto da diverse personalità, dimostra l’ampiezza della sua intelligenza. È una storia molto potente e di grande ispirazione.