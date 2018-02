"Solo - A Star Wars story": il primo spot del film sul giovane Han Solo

Prossime uscite

Nel corso dello show americano del Super Bowl di domenica notte è andato in onda il primo spot televisivo del nuovo film legato all’universo di Guerre stellari: Solo – A Star Wars story, secondo spin-off della saga di George Lucas dopo Rogue One – A Star Wars story, dedicato questa volta alla giovinezza di Han Solo, il mitico pilota interpretato nella trilogia originale da Harrison Ford. Solo arriverà al cinema il 23 maggio in Italia e il 25 maggio negli Stati Uniti e vedrà come protagonista la star emergente Alden Ehrenreich, affiancato da Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover e Thandie Newton.

La gestazione di Solo – A Star Wars story è stata piuttosto travagliata: i due registi ingaggiati per realizzare il progetto, Phil Lord e Christopher Miller, hanno dovuto infatti abbandonare la lavorazione a riprese ancora in corso per disaccordi creativi con la LucasFilm e la Disney e sono stati sostituiti da Ron Howard. Solo sarà ambientato diversi anni prima gli eventi del Guerre stellari del 1977 e vedrà al centro del racconto Han Solo e il suo fedele compagno d’avventure Chewbacca, su un copione firmato da Lawrence Kasdan (storico sceneggiatore della saga) e da suo figlio Jon Kasdan. Nel frattempo il precedente capitolo della nuova trilogia, Star Wars – Gli ultimi Jedi, ha totalizzato oltre un miliardo e trecento milioni di dollari d’incasso in tutto il mondo, una cifra da record. Ecco di seguito lo spot televisivo di Solo sia in versione originale, sia in quella doppiata in italiano.

Video

Video