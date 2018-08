"Un affare di famiglia": poster e trailer del film Palma d'Oro di Kore-eda

Prossime uscite

Dopo aver vinto la Palma d’Oro come miglior film il maggio scorso alla 71° edizione del Festival di Cannes, il 13 settembre uscirà nelle sale italiane Un affare di famiglia, il nuovo lavoro di uno dei più importanti registi giapponesi del cinema contemporaneo, Hirokazu Kore-eda: un racconto familiare che a Cannes ha incantato critica e giurati. Un anno fa Kore-eda aveva presentato alla Mostra di Venezia il suo precedente film, il dramma giudiziario The third murder, uscito da pochi giorni negli Stati Uniti ma rimasto inedito in Italia, mentre in autunno si recherà in Francia per girare la sua prossima pellicola, La verité, interpretata da Juliette Binoche, Catherine Deneuve ed Ethan Hawke. Ecco di seguito la sinossi ufficiale, il poster e il trailer italiano di Un affare di famiglia, che arriverà nei nostri cinema grazie a BIM Distribuzione.

Dopo uno dei loro furti, Osamu e suo figlio si imbattono in una ragazzina in mezzo ad un freddo glaciale. Dapprima riluttante ad accoglierla, la moglie di Osamu acconsente ad occuparsi di lei dopo aver appreso le difficoltà che la aspettano. Benché la famiglia sia così povera da riuscire a malapena a sopravvivere commettendo piccoli reati, sembrano vivere felici insieme finché un incidente imprevisto porta alla luce segreti nascosti che mettono alla prova i legami che li uniscono…

