"Il cavaliere oscuro" di Christopher Nolan: analisi di un capolavoro (prima parte)

Riflessioni

L’ottimo articolo di Movieplayer.it The prestige: 5 magie che ne fanno il miglior film di Christopher Nolan tenta di spiegare, in modo approfondito e preciso, le ragioni per le quali si possa ritenere The prestige (2006) il capolavoro del regista inglese. Ci riesce, ma solo parzialmente: perché pur specificando e, oserei dire, ribadendo (in quanto è un concetto espresso e condiviso da larga parte della critica, del pubblico e dei fan) che The prestige è un film eccellente, un piccolo capolavoro di rara sofisticazione ed intelligenza cinematografica, non dà suggerimenti riguardo a quel “miglior film di Christopher Nolan”. Cioè, non basta essere un buon film per essere allo stesso tempo il migliore: perché per parlare di “migliore” (inteso come superlativo relativo) bisogna porre, per forza di cose, uno o più paragoni, che nell’articolo non troviamo.

Cogliendo quindi una provocazione e una sfida puramente ideali ed ipotetiche, il sottoscritto si sente di affermare che The prestige non sia il miglior titolo della filmografia (di altissimo livello) dell’autore di origini britanniche, perché Christopher Nolan nel 2008 ha diretto Il cavaliere oscuro. Il cavaliere oscuro è il gigante tra le bellissime e metamorfiche creature di Nolan; The prestige ha messo in campo le possibilità concrete per la sua creazione. The prestige è una montagna bellissima, perfetta, evocativa, in cui tutti gli elementi che concorrono a questa bellezza si amalgamano armoniosamente tra loro: ma non è come una collina dai morbidi declivi e dai colori accesi, anzi, è una cima cupa, misteriosa e aspra. E non è tantomeno l’arrivo: è una tappa obbligata, e altresì necessaria, ma per giungere ad una montagna più vasta e più alta, che si apre maestosamente e in modo sublime poco dopo.

Una montagna ancora più oscura, più scoscesa e più ferita. Una montagna imperfetta, è vero (c’è qualche incrinatura nella sceneggiatura scritta dai fratelli Nolan), ma più imponente: “bigger, better, darker” (Federico Gironi). Il cavaliere oscuro è questo apice; The prestige è ciò che lo prepara e lo rende tale. Prendendo in prestito l’enunciazione di Carter sui tre atti che costituiscono un numero di magia, si può allora affermare che se Memento (2000) è stato “la promessa”, il film che ha permesso a Nolan di essere conosciuto da pubblico e critica, il primo vero prodotto autonomo e di stampo nolaniano, la promessa quindi di una carriera futura ricca di soddisfazioni, e The prestige “la svolta”, cioè qualcosa di straordinario, guardando la filmografia precedente, “che si cristallizza come esempio di una maturità espressiva ormai raggiunta” (Salvatore Salviano Miceli, Christopher Nolan), Il cavaliere oscuro è stato il terzo atto, la parte più ardua, la parte che chiamiamo “il prestigio”.

“A me entusiasmava la sfida di cercare di ampliare il respiro e aumentare l’eccitazione rispetto al primo film. Quando giri un film gigantesco come questo, ciascuno stadio presenta le sue difficoltà ma ha anche le sue soddisfazioni. È davvero entusiasmante. Finimmo col girare il mondo e sfrecciare in giro in elicottero e far correre la Batmobile su strade vere e creare ogni genere di esplosioni allucinanti. È il tipo di lavoro che, se avessi potuto prevedere di farlo quando avevi 12 anni, ti saresti reputato fortunatissimo. E ci sono giornate in cui io mi sento proprio così” (Christopher Nolan). Da Following, set amatoriale, a Il cavaliere oscuro sono passati otto anni: pochissimi se pensiamo quanto sia lo scarto, non tanto sul piano artistico (anche) ma su un piano propriamente di lavoro svolto, di energie impiegate e spese, di gestione e padronanza del set in ogni suo settore (Nolan che girando Insomnia aveva timore a dire ad Al Pacino o Robin Williams quello che dovevano fare).

Con Il cavaliere oscuro a Christopher Nolan è stato chiesto di girare un “blockbuster d’autore”: non di quelli scomposti e fracassoni, ma un gigante cinematografico con le sue paure ed inquietudini, con i suoi sentimenti, con i suoi pensieri, che non solo sapesse stimolare i sensi, ma dire qualcosa al cuore e al cervello. Nolan riporta lo spettacolo sul grande schermo, ma uno spettacolo intriso di quell’epicità che era andata un po’ perduta. The prestige è un racconto spiazzante e di rara accuratezza; Il cavaliere oscuro è un poema epico dal respiro più ampio e vertiginoso. Felicemente ambizioso e coraggioso, Christopher Nolan prende una cinepresa IMAX, dal formato doppio di quelle predisposte per il 35mm, perciò più grandi ed ingombranti, e gira qualcosa di nuovo, allo stesso modo ingombrante, che si sviluppa ampiamente in tutte e tre le dimensioni spaziali: altezza, larghezza, profondità.

Servendomi allora di queste concezioni geometriche dello spazio, cercherò di sintetizzare e condensare (e citare) quanto già diffusamente scritto nel capitolo inerente a Il cavaliere oscuro nella monografia su Christopher Nolan (Christopher Nolan – Realtà e sogno al lavoro, attualmente in fase di ristampa, con una corposa appendice dedicata ad Interstellar), in modo da definire l’oggetto / film nella sua interezza e visualizzarlo meglio all’interno del contesto spaziale in cui si trova.

ALTEZZA: LA NUOVA GOTHAM CITY DI CHRISTOPHER NOLAN

La Gotham City di Nolan non è quella surreale e ricostruita in studio di Tim Burton: è Chicago, una metropoli occidentale vera e concreta, con grattacieli, banche, vetro e metallo, senza gargoyle o statue gotiche. È una città moderna che aiuta fin da subito a prendere le distanze da una pura fantasia da fumetto: in questa città possiamo viverci e muoverci anche noi, per le sue strade che esalano vapori, per i suoi bassifondi che nascondono criminalità e malaffare. Se quella di Burton viveva di notte, la città di Nolan non si nasconde e si manifesta anche di giorno, come è nella realtà delle cose, e come a voler sottolineare che il male c’è sempre e non si spiega con metafore, ma lo si mostra per quello che è, senza diaframmi, come guardando un telegiornale. Gotham si sviluppa in altezza: tra le cime dei grattacieli che solleticano il cielo, e metropolitane e tunnel (con Il cavaliere oscuro – Il ritorno si arriverà anche nelle fognature) dove spesso si cela il male e la paura, si muove Batman.

L’uomo-pipistrello non trova più i suoi spazi di solitudine nelle sporgenze di qualche grattacielo come in Batman begins, quando si fermava a guardare la sua città dall’alto in meditazione, perché in questo capitolo il Joker porta scompiglio anche lassù, in quelle oasi di pace, quando per esempio lancia Rachel Dawes nel vuoto giù da un palazzo. Non c’è sosta per l’eroe / antieroe di Nolan: tutto è azione e dinamismo. Perciò l’azione diventa il cardine del film, e Nolan non tenta di rappresentarla o evocarla con il montaggio o altri sistemi di inquadrature standard, ma intende mostrarla, metterla in scena: prende la cinepresa IMAX, le dona un senso drammatico (piuttosto che documentaristico) e filma inseguimenti tra le strade della città. Le inquadrature durano più del normale perché il girato che ha in mano grazie a questo nuovo formato è qualcosa di straordinario, che non si può spezzettare con il montaggio per conferire ritmo. Nolan gira l’azione, non la crea. Le inquadrature sono “amorevolmente tenute”.