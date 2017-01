I migliori film del 2016 per Simone Santi Amantini

Riflessioni

Con l’inizio dell’anno nuovo è il momento di guardarsi alle spalle e rivalutare l’impronta che il cinema ha lasciato nel trascorso 2016. Potrei dire: “Ho vissuto annate migliori!”. Poche le spinte d’avanguardia, più diffuso l’affidamento a qualcosa di conosciuto e sicuro. Non per questo meno meritevole, o talvolta meno coraggioso, anzi: spesso necessario. Sono cicli, in fondo, che si giustificano l’uno con l’altro. Tanta eterogeneità in termini di qualità: una sola la vetta assoluta, ed è l’opera che trovate in testa a questa classifica.

Dietro tantissimi film di assoluto valore, chi più chi meno, e di origine e natura diverse: opere di genere che hanno spiazzato, film che hanno percorso tracciati di un’epoca del cinema passato, ricordandoci della sua eterna bellezza, film d’autore e blockbuster, tripudi visivi ed autentiche partecipazioni cinematografiche. Poco altro da aggiungere: questa classifica parlerà meglio di queste parole, e tenterà di spiegare che cinema sia stato, per il sottoscritto, questo del 2016. Ma poi, anche se non fosse chiaro, poco importa: questa Top 10 non vuole essere altro (ed è ciò che conta veramente) che una lista di consigli. Per eventuali recuperi, o seconde visioni. Una condivisione. Come il cinema.

10. Rouge One – A Star Wars story

È il blockbuster dell’anno. Il film d’intrattenimento puro ed autorevole: uno spin-off, un’opera marginale che si inserisce tra quel film e quell'”altro” ben più famosi, ma che cerca di dire la sua dentro l’epicità dell’universo Star Wars attraverso la rivincita dell’uomo comune, del debole, dello sconfitto. Gareth Edwards lascia che questo margine prenda il centro della scena, non soltanto inserendosi ma quanto piuttosto innestandosi nel Mito. Quest’opera-appendice è un film obliquo, sporco, polveroso, ma concreto, maschio. Un film di guerra robusto, senza sbavature realizzative. Edwards fa quello che J.J. Abrams non è riuscito a fare: riportare Star Wars alla sua dimensione originale, là dove tutto era nato, senza troppi soldi, senza grandi borie o aspettative, tra il deserto di Tatooine e racconti di vecchi Jedi. In tal senso Rogue One è il ponte perfetto per il primo episodio uscito nel lontano 1977 (il quarto in ordine narrativo). L’epica, la grandezza, l’eccezionalità partono da qui, dall’essere semplicemente umani, da un amore racchiuso in un dolce nomignolo come “Stellina”, da gesti apparentemente insignificanti che compongono un sogno più vasto, da sacrifici nascosti di persone comuni.

9. The assassin



Attesa e silenzio. Indugio e affondo. Spada e amore, in un insieme che è poesia ed incanto. The assassin affila la lama del wuxia, ma non colpisce. Crea le atmosfere da epic-fantasy ma si ferma di fronte ad un volto, a sguardi che si incontrano, ad amori che ritornano con delicata potenza. La stessa dolce forza di regia del maestro taiwanese, che crea un film di inquadrature che legano e dividono ciò che non si compie a livello narrativo, creano l’intreccio di una fabula semplicissima e dalla risoluzione rapida, che spostano la guerra un po’ più in là, per mettere al centro l’uomo e i suoi sentimenti. “L’amore è come una sfida. Non so dire se lei sia la vincitrice, ma so per certo che sono stato un perdente sin dall’inizio” (Ashes of time di Wong Kar-wai).

8. The witch



Ma come mai è possibile che un film horror rientri in una Top 10 dell’anno? E se vi dicessi che non è nemmeno l’unico? Pare strano, impossibile, in questo periodo di copia e incolla, di rivisitazioni e ripiegamenti su se stesso. Lo confesso, sono restato basito anch’io alla visione di questo film in sala, e dell’altro che troverete poco dopo. Partiamo sempre un po’ prevenuti, convinti, per carità, di vedere anche un bel film horror, o il migliore dell’anno, il migliore degli ultimi: ma lo releghiamo sempre lì, dentro al suo genere, nei rapporti con i suoi “simili”. E invece The witch (e non solo) si è mostrato ai miei occhi come cinema altissimo, innanzitutto, poi come film horror. E ne avevo (avevamo) bisogno. Allora riconsideriamo la necessità di quest’opera, insita nel suo codice genetico, costituito di paura e di suspense: terrori primitivi, lontani, tra culti satanici, streghe, suggestioni e rievocazioni storiche, ma pienamente umane. E poi fermiamoci ad ammirarne tutta la bellezza visiva e formale: pare di vedere Ingmar Bergman alle prese con un film horror. Basterebbe anche solo questo. Ed infatti basta.

7. It follows

A voi il secondo. Il miglior horror dell’anno. E andando a memoria fatico a trovarne un altro di tale portata nel passato recente, così capace di rivisitare il genere, ma conoscendone ogni meccanismo narrativo e visivo, per restituire un’opera di paura vera, densa, permeante. Come per The witch, It follows avrebbe valore già di per sé per la realizzazione tecnica, per una regia curata e meticolosa, profondamente consapevole. Anche il film di David Robert Mitchell riporta la paura ad altezza uomo, ad una dimensione orizzontale: paure reali, proprie della natura umana, perciò eterne. Misure e distanze: il giovane regista lavora sulla distanza che intercorre tra l’inseguitore e l’inseguito, creando suspense e tensione tra gli spazi vuoti, dentro l’ambiente circostante, a partire dalla semplice atmosfera; impone un vero terrore, tanto mitico quanto quotidiano (è inserito in una storia di adolescenza con tutte le caratteristiche del caso), tanto indefinito, quanto potenzialmente devastante.

6. Paterson

Arriva allo scadere dell’anno quest’opera ammaliante del poeta Jim Jarmusch. Un film-poesia, ma che è solo un verso di una poesia più ampia, forse anche più complessa. Questa sola riga, invece, ha la pretesa di raccontare una ritualità di gesti ed emozioni, di sfumature che rintracciano i miracoli del quotidiano, di dettagli che plasmano l’amore. Fiabescamente concreto, Paterson prende le storture della vita e ne fa asse portante dell’esistere; così in quell’incedere giornaliero del protagonista ci troviamo un po’ noi stessi, quei noi che cercano l’eclatante nell’artificio, dimenticandosi che il tutto spesso è già presente nel tuo “accanto”, o nel tuo segreto celato, e mai urlato, dimensione personale di un’affermazione vitale. Paterson è il verso poetico di Jarmusch, un verso che scolpisce il tempo, lo lavora e lo modella, e rivela infine tutta la bellezza e l’essenza di un’esistenza ordinaria.

5. The hateful eight



Non credete a chi vi dice che sia un’opera minore di quel geniaccio che è Quentin Tarantino. Django unchained era un’opera minore, non questo splendido teatro dell’assurdo. Perché quello era un film di genere, asservito a regole già scritte e codici preconfezionati da tempo. E Tarantino deve fare il suo genere: il genere “Tarantino”. E in The hateful eight mette tutto il suo cinema: l’intreccio di Pulp fiction, l’essenzialità di location de Le iene, la Storia e il giocarci, nonché i personaggi “bastardi”, come per Bastardi senza gloria, e tante citazioni e dettagli, inserzioni ed eiezioni, della sua filmografia. Perciò in barba ai detrattori: se ami Tarantino ami The hateful eight. È un’equazione matematica. E se ami il cinema ami Tarantino, perché è cinema puro, generativo, goliardico: è cinema per il cinema, l’arte per l’arte. Ogni inquadratura è una sentenza di cinema. Impossibile non riconoscerlo. Anche queste son sentenze.

4. The end of the tour



Ci sono film da vedere. E poi ci sono film da vivere. The end of the tour appartiene alla seconda categoria, ed è l’opera magnifica firmata da James Ponsoldt, forse eccessivamente snobbata nei bilanci di fine anno. Bello sotto la sua superficie apparentemente ordinata ed ordinaria, o talvolta fredda, come la neve che copre le sue scenografie, sottilmente e paradossalmente drammatico, The end of the tour è un’esplosione di desideri. Vorresti essere lì insieme a David Foster Wallace, come il giornalista David Lipsky, a compiere questo viaggio spirituale con lui, ricevendone ogni sorta di grazia e benedizione; vorresti essere lì ad ascoltarlo, a cogliere anche un minimo di quell’aura mistica, di quel carisma, e farne tesoro prezioso di apprendimento e di crescita. Essere lì, nell’America più periferica, lontana, distaccata, quella meno conosciuta, ma più affascinante, e dentro la solitudine di una casa isolata, in una condizione eremitica. Vorresti essere lì, e farti permeare da quei posti e quei paesaggi evocativi, che una fotografia densa ed umida restituisce in modo amorevole; invadere quella profusione continua di idee, per entrare in contatto anche solo per poco con quel mistero che circonda lo scrittore e celebrare l’atto creativo naturale ed involontario: non potrebbe essere altrimenti di fronte a ciò che ispirò Wallace e la sua produzione letteraria. Vorresti essere lì. Ma sei qui. E allora, grazie al cinema, grazie all’acuto lavoro di regia di Ponsoldt, grazie all’interpretazione sublime di Jesse Eisenberg e a quella ancor più stupefacente e sorprendente di Jason Segel, che per circa due ore rendono possibile questa presenza.

3. 1981: indagine a New York



Prima che la storia, prima che le vicende di Abel Morales e di sua moglie Anna, individui-naufraghi come lo era il Robert Redford di All is lost, nell’oceano della crisi di uno degli anni più violenti della storia di New York, prima dei sottotesti, dei contenuti, della luce dell’onestà che anche flebilmente riesce a farsi largo e rischiarare le tenebre della corruzione inesorabile e dilagante; prima di tutto questo il film J.C. Chandor si fa apprezzare per la cura formale, per una calibrazione pressoché perfetta tra le varie parti creative, per un equilibrio invidiabile. C’è una sceneggiatura raffinata, costruita sapientemente nella gestione dei tempi di montaggio, con una nettezza nei tagli, nelle svolte, che paradossalmente sfuma e scivola in favore della narrazione. Ci sono inquadrature di ampio respiro, solide e sicure, che pescano in un compendio stilistico d’altri tempi, per restituire un film di genere, una sorta di noir-familiare, che nella modernità è semplicemente grande cinema. C’è la prova di Oscar Isaac, diamante sempre più puro, che si cala completamente dentro la psicologia di questo personaggio, e c’è Jessica Chastain, sagoma fulgida e glaciale. E poi, ovvio, c’è la storia, come si diceva, e quei sovvertimenti morali che pongono lo spettatore a riflettere in prima persona, e scegliere. Un’altra partecipazione, non desiderata in questo caso, ma inevitabile.

2. Neruda

Il cinema di Pablo Larraín è escalation; non nascondo allora la mia fremente e palpitante attesa per Jackie. Neruda non è un film su Pablo Neruda o un film con Pablo Neruda: Neruda è un film di Pablo Neruda. Concepito e creato non come un biopic, quindi, ma come un’opera-poesia, in versi e strofe, allitterazioni ed enjambement, con una messa in scena lucida ma visionaria, una fotografia strenua e mai compatta; con una macchina da presa che non nasconde personaggi, azioni e sentimenti dietro piani ed inquadrature, ma spesso li avvolge e li coinvolge dentro un universo tipicamente nerudiano, denso e ricco, ma mai greve, sempre leggero. E stupefacente. Una poesia che racconta della potenza dell’arte, capace di fissare un’esistenza nella memoria e nell’eternità: l’arte del poeta protagonista, l’arte (a modo suo) dell’ispettore di polizia che ha il compito di arrestarlo. E l’arte di Larraín che emerge in quest’opera rara e preziosa, e lo fa con dolcezza e violenza allo stesso tempo, a volte con un sussurro, a volte con un grido, veloce o sospesa, come la poesia di Pablo Neruda.

1. Carol



Terminata la visione di Carol ad inizio 2016, il mio pensiero è stato: potrò mai vedere qualcosa di più grande nel corso dell’anno? In effetti, no. Carol ha piazzato il giro veloce in prova, e non ce n’è stato per nessuno: ha respinto, senza troppa fatica, gli assalti di ogni film in uscita, per un anno intero. Carol è cinema puro, schietto, senza attenuanti, senza sbavature. Carol è antologia del linguaggio cinematografico: è la quintessenza del primo piano, del campo / controcampo (prendete la scena finale), del dettaglio (di un guanto, di una mano che sfiora una spalla, di uno sguardo), del totale, dei movimenti di macchina. L’opera di Todd Haynes affronta come nessun’altra un tema così delicato come l’omosessualità, riuscendo nell’ardua impresa di raccontarne e tramandarne l’amore: l’amore, signori miei, quello di cui ci dimentichiamo, perché lo soffochiamo con pregiudizi, preconcetti, con il nostro ego, la nostra banalità, i nostri qualunquismi annacquati di argomenti più miseri e vecchi della modernità di cui si fanno forza; lo soffochiamo quando lo rendiamo sinonimo di piacere e basta, e ci dimentichiamo della sua forza nascosta, la sua intesa silenziosa, del fatto che intesse trame segrete, a volte devastanti per la sofferenza che causano, ma così solide e vitali da muovere ogni ingranaggio di questo mondo, anche il più inceppato, anche quello più improbabile.

Dettagli, tasselli, attimi, sfumature della sfumatura, particolari insueti: la forza di Carol è nell’intimità del suo racconto, in questa macchina da presa platonica, che non invade gli spazi o la sfera emotiva ed intima del suo spettatore, ma rispettandola suggerisce emozione ed intimità, ed educa lo sguardo. Haynes dimostra una sensibilità unica, al servizio del cinema e dei suoi codici che si rivestono di nuova luce, e con il cinema trasmette emozioni e rivela la bellezza, la mette a nudo, la rivela perché è necessaria la sua esistenza e una sua affermazione: “l’estetica come responsabilità”, suggeriva Boris Pasternak. E dalla bellezza (non dimentichiamo la fotografia, la colonna sonora) nasce, e divampa, l’amore. Amiamo l’amore che prova Carol, uno dei personaggi femminili più grandi della recente storia del cinema, che Cate Blanchett plasma con delicatezza e struggimento; amiamo l’amore che canta il film; amiamo Carol, il film. Si vive di amore. E non solo quello vissuto.