"Il cavaliere oscuro" di Christopher Nolan: analisi di un capolavoro (seconda parte)

Riflessioni

Dopo la prima parte dell’approfondimento dedicato al film più acclamato di Christopher Nolan, proseguiamo e concludiamo la nostra analisi dedicata a Il cavaliere oscuro, il capolavoro del 2008 interpretato da Christian Bale, Heath Ledger, Aaron Eckhart, Maggie Gyllenhaal, Michael Caine, Gary Oldman e Morgan Freeman. Dopo l’altezza, ecco dunque le altre due “dimensioni” che caratterizzano questa seconda avventura di Batman nella trilogia nolaniana sull’Uomo Pipistrello e che rendono Il cavaliere oscuro il miglior film nella carriera del regista inglese.

LUNGHEZZA: I PERSONAGGI E UN ATTORE INDIMENTICATO



“Fra le pieghe di questo divertimento di gran lusso, di questo incontro fra la favola ed il fumetto, si nasconde l’inquietudine di una società che si osserva, che riflette sul passato e che rimette in questione i propri miti” (Andrea Olivieri). Ecco la lunghezza. Gotham è illimitata, perché dentro i suoi confini si trova il mondo per come lo conosciamo. Diventa rappresentazione di qualcosa di più vasto e generale: di una società in preda al caos, alla corruzione, alla criminalità, alle disgrazie. Per questo motivo ci si affida a figure di riferimento, possibili spiragli di luce e motivi di speranza: può essere un politico, quindi un personaggio pubblico che ci mette la faccia, come Harvey Dent, o un eroe mascherato che agisce nell’ombra, un eroe personale, un esempio da seguire, come Batman. Da un lato il volto e la voce di Aaron Eckhart, in una delle parti più azzeccate e delle performance più riuscite della sua carriera, e dall’altro il già noto Christian Bale, più dilaniato interiormente nel dissidio esistenziale tra Bruce Wayne e Batman già presente nel primo capitolo, perciò più ambiguo, riflessivo ed istintivo.

Molto simile, in un certo senso, al Borden di The prestige, ma più icona, non solo di una trilogia, quindi di un format commerciale, ma della storia del cinema. Immagine di un eroe diverso da tutti quelli apparsi sul grande schermo, più umano, privo di superpoteri, che lo fa assomigliare ad ognuno di noi, e un possibile obiettivo: “Non è tanto chi sei, ma quello che fai che ti qualifica”, o “Chiunque può essere un eroe”. Un personaggio che si ispessisce e diventa più grande perché si misura con il vero motore di quest’opera di Nolan, uno dei più grandi personaggi comparsi sul grande schermo, un’icona che ancora oggi percepiamo unica e così suadente da essere sottilmente disturbante: il Joker di Heath Ledger. Il Joker di Nolan è proprio escalation; e a maggior ragione Il cavaliere oscuro è escalation. Non c’è un personaggio così forte e centralizzante nell’intera filmografia del regista britannico; e non è più il pagliaccio stravagante dall’humour fatale di Jack Nicholson, ma uno scaltro sociopatico. È a lui che Nolan dedica il primo primissimo piano del suo film nell’incipit che fa eco al cinema di Michael Mann (da sempre nume per Nolan), non solo per il cameo di William Fichtner, ma per il complesso stile architetturale, per l’ampiezza e la densità delle inquadrature (e se giri “alla Michael Mann” non puoi che svettare).

Volto dipinto di bianco, sfigurato da due lunghe cicatrici che partono dagli angoli della bocca, creando un sorriso innaturale e diabolico tinto di rosso, capelli verdi e unti, vestiti sdruciti e sporchi: una maschera nuova per Gotham City, che inevitabilmente si dovrà confrontare e scontrare con quella già presente. Il Joker rappresenta l’inevitabile conseguenza dell’apparizione dell’uomo pipistrello in città. La rivalità ossessiva dei due prestigiatori, Angier e Borden, in The prestige si manifesta anche in questo caso tra queste due divinità, due forze di pari intensità che si attraggono e si respingono, nel perfetto e ambiguo ballo di coppia imbastito da Nolan. Joker vive per Batman, allo stesso modo diventa un’ossessione per Batman. Gli scontri tra i due si giocano sia sul piano fisico che su quello mentale e di dialogo: Nolan crea virtuosismi degni del caos che abita il suo mondo e la psicologia di questi due “mostri”. Steady circolare, scavalcamenti di campo, rotazioni asimmetriche che capovolgono le prospettive, duelli da Far West dove un vero autoarticolato si ribalta per le strade di Chicago, e Joker sfida Batman ad investirlo con la sua Batpod.

Una tensione così sottile, e largamente sparsa nel film, che tenta di rivelare l’uomo dietro la maschera, le sue debolezze: quella sua metà oscura di cui prende consapevolezza proprio guardando il proprio rivale, misurandosi con lui, come capitava al detective Dormer guardando negli occhi del suo nemico Finch in Insomnia (2002): “O muori da eroe, o vivi tanto a lungo da diventare il cattivo”. Ne Il cavaliere oscuro la posta in gioco si alza: non è più il numero di magia perfetto, il più grande che la storia possa ricordare, ma è, nell’acerrima e ancestrale lotta tra bene e male, la salvezza di Gotham, del cittadino di Gotham. Dell’uomo. Il Joker e Batman accendono una rivalità più profonda e in un certo senso più intima, che ha echi più universali, pur essendo altrettanto distruttiva, lacerante e logorante come quella di Angier e Borden. Heath Ledger, alla sua ultima grande prova d’attore, muore nel suo dannato e catastrofico personaggio, e non sarà l’Oscar ricevuto postumo a certificare il fatto che il suo Joker abbia preso vita, e vive ancora nel panorama dei personaggi della settima arte.

PROFONDITÀ: BASTA SOLO UNA PICCOLA SPINTA

La sostanziale differenza sta qui: in quello che Il cavaliere oscuro nasconde, nei suoi sottotesti complessi e mai conciliatori. La tipica decostruzione di Nolan della linearità del racconto in questo caso non avviene su un piano esterno, ma interno: qui non avremo un film che inizia dalla fine, né i salti temporali di Interstellar, o quelli onirici di Inception, né l’intreccio perfetto costruito in sede di sceneggiatura, con i flashback mirati e funzionali di The prestige. Ne Il cavaliere oscuro il sovvertimento dell’ordine è proprio della semantica del racconto, è dentro il contesto puramente concettuale dell’opera, è dentro i protagonisti; ma come negli altri film, così in questo caso lo spettatore entra nel meccanismo e diventa destinatario, nonché veicolo determinante, del messaggio dell’opera. Il Joker incarna l’idea stessa del Caos, appunto, che è centrale al film: un caos suggerito costantemente da un colonna sonora di Hans Zimmer sempre sfuggente e da sonorità incisive e disturbanti, come lamette da barba diventate strumenti di percussioni sulle corde del piano, o le matite che battono il tempo su un tavolo o su un pavimento.

Ma soprattutto dalla regia di Nolan: l’autore britannico non si emargina in dei “totali”, ma crea una percettibile confusione mentale basata sul principio di attrazione e repulsione: il Male si confonde con il Bene, Nolan mostra il fascino del male con la figura del Joker e il lato negativo del Bene con la crisi di Batman. Il film distrugge lentamente le nostre certezze, costruisce il labirinto dentro di noi, capovolge la nostra visione del mondo, ma facendola percepire come normale e simmetrica, come quella macchina da presa sul volto del Joker a testa in giù. Il Joker vuole distruggere Gotham con Gotham, destabilizzando le sicurezze del cittadino, facendolo scoprire un folle come lui: “La follia è come la gravità, basta solo una piccola spinta”. Ma come Nolan ha sempre saputo dirci nella sua filmografia, ognuno di noi ha il proprio filo di Arianna, quelle persone che riportano ordine e fanno ritrovare l’uscita, o rendono semplice un labirinto complesso.

Nello specifico del film sono Rachel e Alfred, saggezze incrollabili nell’animo sconvolto di Batman e nella confusione morale dello spettatore. E l’amore resta l’ingranaggio principale dei meccanismi nei film di Nolan, la chiave che risolve l’enigma, che sia l’amore tra uomo e donna o tra genitori e figli. Il ciclo interminabile di vendetta di Lenny si attua per amore della donna amata, brutalmente assassinata, e il ricordo di quell’amore è l’unico rimasto in una memoria che dimentica tutto nel breve periodo; l’amore tolto, l’amore apparente ma non vissuto, sono le micce esplosive del conflitto tra i due prestigiatori, ma l’amore per la figlia Jessy risolve, drasticamente, le rivalità tra Angier e Borden; l’amore di un padre per i figli, o per la figlia, fa tornare Dom a casa, così come Cooper. È la soluzione narrativa degli incastri di Nolan: l’altra strada del viaggio che il saggio Alfred ha sempre visto per il suo protetto Bruce.

Con Il cavaliere oscuro Christopher Nolan non ci parla del cinema, come fa in modo più marcato in e con The prestige; ma l’idea di concepire un film autoriflessivo è insita nell’intenzione stessa di girare un film su Batman, perché Nolan ci dice che “teatralità ed inganno sono armi potenti” (come predicava Ra’s al Ghul in Batman begins). C’è una sequenza de Il cavaliere oscuro, quella che anticipa l’arresto definitivo del Joker, forte e suggestiva, in cui l’inquadratura spesso in soggettiva ci fa assumere il punto di vista di Batman, il quale, poiché munito di una sorta di scanner nelle fessure per gli occhi della sua maschera, ha una visuale distorta e alterata della realtà, una visuale costituita da fasci di luce continui. Il suo corpo è cinema. E il cinema è di fatto maschera della realtà, sinonimo di speranza e aspirazioni positive. Il cinema è Batman.