I migliori film del 2016 per Davide Sica

Riflessioni

Come ogni fine / inizio anno che si rispetti, anche a cavallo tra il 2016 e il 2017 arriva il momento di fare il punto della situazione sull’annata cinematografica appena trascorsa, cercando di stilare una classifica dei dieci film più significativi usciti nelle sale italiane dal 1° gennaio al 31 dicembre. Premessa importante, quest’ultima, perché la Top 10 che andrete a leggere terrà conto esclusivamente dei titoli rilasciati nei cinema nazionali, e quindi visibili al pubblico, nell’arco dell’anno solare.

Questa scelta comporta inevitabilmente diverse esclusioni eccellenti, tra cui alcuni film di cui si è già iniziato a parlare da mesi – ad esempio La La Land e Manchester by the sea – ma da noi ancora inediti, e inclusioni particolari, con titoli produttivamente più legati al 2015 – o addirittura, per altri ancora, anni addietro – ma che hanno visto la luce solamente negli ultimi 12 mesi. Si è cercato inoltre di dare una ben precisa identità a questa classifica, cercando di privilegiare, nei casi dove la differenza era minima o totalmente assente, un cinema capace di unire la qualità a una visione innovativa o quantomeno originale nell’ambito degli stilemi della narrazione cinematografica. Così facendo si è creata una lista che assume quasi l’aspetto, attraverso questi titoli, di un piccolo manuale su un cinema poco convenzionale, fatto di attese e di silenzi, di sguardi e di passioni, di legami affettivi e di abissi infernali. Ecco perché è importante menzionare titoli che non hanno trovato spazio tra i 10 che andrò ad elencarvi ma che avrebbero in alcuni casi meritato un posto o quantomeno una menzione speciale.

Parlo principalmente di pellicole come il potentissimo e ammirevole The assassin, ritorno alla regia di Hou Hsiao-hsien, in grado di ribaltare completamente i canoni di un genere radicato come il wuxia cinese, l’affascinante e amaro Anomalisa del geniale Charlie Kaufman, che dell’animazione ha in realtà solo la tecnica di realizzazione, l’incantevole La canzone del mare di Tomm Moore, il magistrale racconto d’inchiesta di Thomas McCarthy Il caso Spotlight. E ancora il misurato, intimo ma straordinario racconto di un’impresa americana priva di retorica, quello di Clint Eastwood con Sully, l’eccentrico ma profondissimo impianto narrativo e visivo di film che nascono dal Sundance e da cui assorbono l’atmosfera, come Captain Fantastic e Sing Street. Spaccati di una New York diversa vengono sviscerati con grandissima efficacia sia da Noah Baumbach e Greta Gerwig in Mistress America, sia dal promettente J.C. Chandor nel cupo e violento 1981: indagine a New York.

Ma non trovano purtroppo collocazione nemmeno le ennesime prove di talento e padronanza filmica di veterani come Quentin Tarantino e il suo teatral-western di sangue The hateful eight, e di una leggenda come Woody Allen, con il suo fascinoso e raffinato Café society. E che cinema emozionante è percepibile guardando le pellicole di Richard Linklater (Tutti vogliono qualcosa), Michel Gondry (Microbo & Gasolina), i fratelli Coen (Ave, Cesare!), Pedro Almodóvar (Julieta), Lav Diaz (Figli dell’uragano), Werner Herzog (Lo and behold) e Xavier Dolan, quest’anno penalizzato dalla centralità di È solo la fine del mondo ma che ha visto arrivare in sala due tra i suoi gioielli del passato come Laurence anyways e Tom à la ferme. Un discorso a parte lo meritano Aaron Sorkin e il cinema italiano: il primo ha realizzato probabilmente una delle tre sceneggiature più belle del 2016 con il magnifico lavoro in Steve Jobs, penalizzato tuttavia dall’inconsistente prova registica di Danny Boyle. E se dobbiamo elogiare a gran voce Gabriele Mainetti e Matteo Rovere per il coraggio mostrato nel realizzare Lo chiamavano Jeeg Robot e Veloce come il vento, è un’altra la pellicola italiana che ha colpito davvero nel segno, a mio avviso, nel 2016. Ecco ora i 10 titoli dell’ultimo anno appena trascorso.

10. Alps

Partiamo dal fondo, non solo perché Alps si colloca in decima posizione ma perché da lontano arriva questo film, girato nel “preistorico” 2011 ma distribuito nelle sale italiane solo la settimana scorsa. Diretto da Yorgos Lanthimos, fattosi conoscere nel 2015 con l’affascinante ma incompleto The lobster, Alps, insieme al precedente Dogtooth, rappresenta sinora l’espressione più compiuta della visionarietà del regista greco, tra i cineasti contemporanei più interessati a sviscerare le criticità dei rapporti umani, che siano familiari (Dogtooth) o amorosi (The lobster). Soffocante, crudele e paradossale, il cinema di Lanthimos trova una notevole forza espressiva in questo film, dove una società chiamata “Le Alpi” offre ai suoi clienti un servizio parallelamente bizzarro e disturbante: sostituire, dietro compenso, persone appena defunte. I sostituti temporanei replicheranno alla perfezione atteggiamenti e comportamenti delle persone scomparse. Angoscioso, assurdo ed estremo, Alps raccoglie con incredibile naturalezza il dolore inconsolabile dell’uomo, sedimentando nello spettatore domande e riflessioni a cui dare delle risposte non potrebbe essere più difficile. Pietrificante.

9. Fiore



In mezzo a supereroi nostrani (Lo chiamavano Jeeg Robot) e corse sfrenate (Veloce come il vento), Claudio Giovannesi firma probabilmente il film italiano più toccante ed emozionante del 2016. Rispetto ai territori quasi inesplorati scelti da due registi come Gabriele Mainetti e Matteo Rovere, Giovannesi fa centro in un terreno sicuramente più consueto rispetto a quelli mostrati dagli altri due film citati; l’adolescenza, un argomento che il cinema italiano purtroppo spesso veicola attraverso messinscene e narrazioni fasulle, stucchevoli e prive di uno sguardo vero e realistico. È da tale assunto che Fiore riesce a calibrare un delicato e sensibile racconto sul rapporto a distanza tra due giovani. Daphne e Josh, in realtà fisicamente ed emotivamente molto vicini in uno dei luoghi più inospitali che possano esistere, il carcere, habitat di un’adolescenza interrotta e di un’umanità assente. Una storia d’amore furtiva, che vive di sguardi e di piccoli gesti, capace di lasciare il segno per la spontaneità con la quale si discosta dalla maggior parte del cinema italiano attuale. Intenso.

8. The witch

Il New England di metà XVII secolo è l’inquietante sfondo di uno degli horror più affascinanti e disturbanti dell’ultimo decennio. Opera prima dello scenografo e costumista Robert Eggers, il regista mette sapientemente in pratica tutto il bagaglio d’esperienza accumulato durante la sua carriera per creare un film che parte da una cornice formale di notevole e terrificante livello. L’atmosfera ambigua e avvolgente è conseguenza di un uso magistrale delle luci e da una fotografia cupa e gelida. Ma l’accurata confezione non risulta tuttavia un mero esercizio di stile perché The witch, nonostante una narrazione assolutamente lineare, coinvolge lo spettatore in un contesto nel quale una famiglia, costretta a vivere in esilio alle soglie di un bosco, subisce il dolore per la scomparsa improvvisa del figlioletto più piccolo, Samuel, rapito da una strega. A quel punto l’horror si trasforma in un’indagine destabilizzante sulle dinamiche sociali e familiari e in un bildungsroman dalla graffiante forza simbolica, con sequenze sinistre e seducenti che lasciano di stucco. Sconvolgente.

7. La mia vita da Zucchina

Non lasciatevi ingannare dall’affascinante tecnica in clay-motion con la quale è stato realizzato: La mia vita da Zucchina è un film che porta con sé un carico profondo di significati, dove l’animazione si prefigge di essere un elemento centrale, funge da mediatore ed è capace di trasferire allo spettatore una malinconia soffusa e artigianale. Il risultato è un impianto scenico semplice ma arricchito dalla raffinatissima sceneggiatura scritta da Céline Sciamma che traspone il romanzo del 2002 di Gilles Paris, Autobiografia di una Zucchina. Il tema raccontato è del resto permeato da una sottile tensione drammatica costante e Barras esprime con incantevole delicatezza la vicenda di Icar (Zucchina), la cui esistenza assomiglia a un’inesorabile discesa agli inferi, dalla scomparsa del padre e della madre fino alla vita in una casa famiglia. Straordinario manuale sull’infanzia e sulla fragilità, sulle violenze e sulle difficoltà di una vita che a troppi bambini nel mondo riserva lacrime e traumi. Imprescindibile anche dal punto di vista formativo. Splendido.

6. Il figlio di Saul

Una delle opere prime più potenti degli ultimi anni. Il regista ungherese László Nemes, in passato assistente di Béla Tarr, sceglie di addentrarsi in uno degli argomenti più trattati dal cinema del ventesimo secolo, l’Olocausto, con uno sguardo originalissimo e contemporaneamente scioccante. Un prigioniero ungherese ad Auschwitz, Saul, è costretto dai nazisti all’orribile compito di spingere le vittime verso le camere a gas. Un giorno tra i cadaveri un ragazzino viene scoperto ancora in vita e il medico del lager decide di soffocarlo. Da quel momento, la dignitosa sepoltura per quel corpo innocente, diventa il solo obiettivo di Saul, che identifica il bambino come suo figlio. Una parabola in soggettiva, struggente e incollata al tormento e al dolore del protagonista, dove alcune scelte di Nemes, come la volontà di mantenere fuori fuoco determinate sequenze, certi passaggi e inquadrature, diventano un pugno nello stomaco per lo spettatore che può solo vivere con estrema e impotente tensione la durezza degli eventi. Magnetica interpretazione di Géza Röhrig, conosciuto come poeta e al suo debutto come attore, nelle vesti di un uomo costretto a lottare disperatamente per mantenere vivo un briciolo di umanità alla quale è stato costretto a rinunciare. Impressionante.

5. Animali notturni

La seconda incursione cinematografica dello stilista Tom Ford è un deciso passo in avanti rispetto al discusso A single man, al quale Animali notturni, thriller elegante e viscerale basato sul romanzo Tony e Susan, indirettamente si lega. Nonostante provenga dal mondo del glamour e dell’estetica, Ford si conferma regista interessato a sviscerare le complessità delle relazioni: prova ne sono i suoi personaggi principali, sia il professor George Falconer nel primo film che la mercante d’arte Susan Morrow in questo suo secondo lavoro. Animali notturni è un viaggio disturbante in una relazione morta da qualche anno e che riprende corpo su due piani narrativi differenti, quando l’ex marito della donna, Edward, le invia il manoscritto del suo romanzo, intitolato Animali notturni. Susan inizia quindi una lettura sempre più coinvolgente in un racconto oscuro, barbaro e violento, costretta a riflettere sulle scelte del passato e sulle paure che spesso determinano decisioni che possono cambiarci la vita. Fino al feroce e ambiguo finale. Ogni componente contribuisce a rendere Animali notturni una delle opere cinematografiche più travolgenti degli ultimi anni ma il cast è davvero superlativo, da Amy Adams a Jake Gyllenhaal, da Michael Shannon al sorprendente Aaron Taylor-Johnson.

4. Neruda

Due anni della vita del celebre poeta Pablo Neruda, dal 1946 al 1948, quando venne eletto senatore con il Partito Comunista cileno e successivamente arrestato per essersi opposto alla reclusione dei minatori in sciopero. Pablo Larraín si conferma un regista di enorme talento, padrone del mezzo filmico come pochi. Neruda è un film che viaggia perfettamente sul binario della riflessione politica senza perdere mai di vista il climax drammatico della narrazione. Incredibile come Larraín riesca a dilatare lo sguardo sul film senza relegare la vicenda a un banalissimo racconto biografico ma abbracciando altri generi. La sceneggiatura è pervasa dalla poetica dell’autore cileno e il cast è perfetto, dal più esperto Luis Gnecco al più giovane Gael García Bernal, e il vero pregio del film è forse la capacità di avvicinare due argomenti a prima vista agli antipodi, come la politica e la poesia, con magistrale funzionalità, annullando ogni definizione antitetica. Presentato alla Quinzaine des Réalisateurs di Cannes 2016, Neruda s’inserisce perfettamente tra gli ultimi due film di Larraín, Il club e Jackie. Moderno.

3. Carol

Il cuore e la passione del cinema targato 2016 sono racchiusi nel pregevolissimo mélo di Todd Haynes, nelle sale a quattro anni dalla miniserie Mildred Pierce. Nella New York ipocrita e conformista degli anni ’50, una ricca donna matura, Carol, incontra una giovane commessa di un grande magazzino, Therese. Tra le due l’attrazione è evidente sin dal primo dialogo. Tuttavia gli ostacoli sociali e culturali alle quali le due donne vanno incontro mettono in pericolo la purezza di un sentimento libero dalle briglie dei pregiudizi. Carol e Therese vivono le preclusioni di una società incapace di accettare in silenzio l’emancipazione dell’amore da qualsiasi ignorante imposizione. Fascino incredibile lo sprigionano la cura degli ambienti, l’equilibrio circolare della sceneggiatura di Phyllis Nagy, la regia calibrata di Haynes che si avvale di caratteristiche risapute del melodramma, attualizzate alla perfezione, e le ipnotiche musiche di Carter Burwell. Magnetiche ed emozionanti le interpretazioni di Cate Blanchett e Rooney Mara, bilanciate soprattutto da un costante scambio di sguardi e di piccoli gesti che incantano lo spettatore. Elegante.

2. Il club

Incredibile e matura prova registica di Pablo Larraín, che dopo aver concluso degnamente la trilogia sulla dittatura cilena trova l’apice della padronanza tecnica e contenutistica con questo dramma metaforico sull’ipocrisia della Chiesa, ambientato in una casa in riva al mare, dove quattro uomini e una suora convivono in cerca della redenzione dai propri peccati. L’equilibrio viene spezzato dall’arrivo di una quinta persona, portatrice di una serie di problemi che il gruppo di protagonisti pensava appartenessero solo al passato. Larraín con Il club imbastisce un duro e incisivo attacco ad ogni forma di potere, la Chiesa in primis, costruendo un impianto drammaturgico cupo e visionario, un racconto nero in crescendo, disilluso e spaventoso, che termina nello stupendo finale. Il film più caustico e cinico dell’anno, Il club incanta per i toni oscuri della fotografia e per la nitidezza con la quale il regista affronta argomenti estremamente delicati, portandoli all’attenzione e contribuendo a rendere la visione del film assolutamente imprescindibile. Sconvolgente l’apporto del cast, composto perlopiù da interpreti fidati del regista. Sbalorditivo.

1. Paterson

La classe e la naturalezza con la quale Jim Jarmusch riesce a raccontare la marginalità e la monotonia, con il suo stile non convenzionale e privo di effetti, colpisce per l’ennesima volta e regala un film eccezionale, radicato nella sua atmosfera zen, e permeato da un’immaginazione viva, presente e ricca di umanità. Adam Driver è perfetto nei panni di Paterson, un autista di autobus della cittadina di cui porta il nome, la cui vita è scandita da impegni e azioni regolari e identiche. Le giornate lavorative, la convivenza con la fidanzata Laura, interpretata dalla stupenda Golshifteh Farahani, intraprendente e istintiva nella sua circolare fantasia, e le passeggiate con il dispettoso cane Marvin. Nell’assoluta ordinarietà della sua esistenza, Paterson trova l’ispirazione per coltivare la sua passione naturale per la poesia, perfetta metafora del valore dell’arte come simbolo salvifico e libero.

Del suo quotidiano Paterson si nutre per riempire le pagine di versi spontanei, ispirati dalla semplicità della sua esistenza, dai racconti delle persone che salgono e scendono dal suo autobus, dalle chiacchierate al pub e per strada e dagli incontri con una giovane piccola poetessa. Paterson si nutre d’arte. Jarmusch compone uno spartito perfetto con riferimenti al doppio, citazioni cinematografiche culminate in un dialogo sull’anarchia tra due ragazzini che anni fa si diedero a una fuga d’amore, musicali, attraverso l’efficace cameo di Method Man, e letterarie, passando da Petrarca al punto di riferimento di Paterson, William Carlos Williams. Un inno alla fantasia, all’arte e alla tenacia nel saper ricominciare anche quando tutto sembra ormai perso, voltando pagina e riempiendo un nuovo foglio bianco di amore e vita. Magnifico.