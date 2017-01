I migliori film del 2016 per Stefano Lo Verme

Riflessioni

Con l’inizio del 2017, è giunto il momento di congedarsi dall’anno appena trascorso celebrando 12 mesi di grande cinema e di spendide visioni. Complici alcuni ritardi nella distribuzione italiana, il 2016 si è rivelato un anno ricchissimo di uscite importanti e di film che si sono guadagnati un posto nel cuore di chi scrive; di questi, ecco di seguito, in ordine ascendente, i 10 titoli che hanno lasciato un’impronta particolarmente profonda nella mia esperienza di spettatore e che si sono guadagnati un posto nella mia personalissima Top 10 annuale.

10. È solo la fine del mondo

Il ritorno a casa del giovane drammaturgo Louis (Gaspard Ulliel) dopo oltre un decennio di assenza sfocia in un doloroso confronto familiare. Un Kammerspiel rielaborato per il grande schermo con una capacità immaginifica e una forza emotiva fuori dal comune, nell’ennesima prova del talento del cineasta canadese Xavier Dolan.

9. 1981: indagine a New York

Un crime-drama immerso in una New York innevata che guarda al cinema di Sidney Lumet, mantenendo un rigoroso equilibrio fra tensione e analisi morale. Oscar Isaac e una Jessica Chastain ferocemente ambigua sono i mattatori di uno dei migliori film americani del 2014 (uscito in Italia con oltre un anno di ritardo), scritto e diretto da J.C. Chandor.

8. The neon demon

L’ossessione per la bellezza rivisitata dal regista danese Nicolas Winding Refn alla stregua di un incubo lisergico, in cui la parabola verso il successo dell’aspirante modella Jesse (Elle Fanning) assume le traiettorie di un horror atroce e stregonesco. Un’opera d’arte assolutamente ipnotica e dal fascino irresistibile.

7. Revenant – Redivivo

La disperata lotta per la sopravvivenza e l’implacabile ricerca di vendetta del cacciatore Hugh Glass (Leonardo DiCaprio) diventa, nelle immagini catturate dalla superba macchina da presa del regista messicano Alejandro González Iñárritu, un poema visivo capace di raggiungere vertici di sublime, stupefacente bellezza.

6. Neruda

L’attività di dissidente politico e l’avventurosa latitanza di Pablo Neruda (Luis Gnecco), braccato dall’ispettore di polizia Oscar Peluchoneau (Gael García Bernal) in un imprevedibile gioco fra il gatto e il topo in cui i ruoli sono destinati a sovvertirsi. Il geniale Pablo Larraín rilegge la figura del leggendario poeta cileno in un film biografico fantasioso e imprevedibile.

5. Laurence anyways

Un decennio nel percorso di vita di Laurence Alia (Melvil Poupaud), insegnante canadese impegnato in una difficile transizione dal genere maschile al genere femminile, e della sua compagna, Frederique Belair (Suzanne Clément). Xavier Dolan si guadagna un altro posto della classifica con il suo terzo lungometraggio, targato 2012: un melodramma di rara, irrefrenabile potenza.

4. It follows

L’educazione sentimentale dell’adolescente Jay (Maika Monroe) nella periferia del Michigan come un’incursione nell’orrore in cui la pulsione erotica e la pulsione mortifera si rivelano due forze complementari e indissolubili. David Robert Mitchell firma l’horror più originale ed efficace da almeno un decennio: malinconico, conturbante e gravido di tensione.

3. Mistress America

Sullo sfondo della Grande Mela, l’amicizia fra la spaesata studentessa ventenne Tracy Fishko (Lola Kirke) e la carismatica trentenne Brooke Cardinas (Greta Gerwig), eterna sognatrice incapace di scendere a patti con la realtà. Il regista Noah Baumbach e la sua attrice-musa Greta Gerwig firmano un emozionante – e divertentissimo – affresco generazionale sospeso fra tenerezza e disillusione.

2. Carol

Nella New York degli Anni ’50, la sofferta storia d’amore fra Therese Belivet (Rooney Mara), giovane commessa ancora impegnata nella ricerca di se stessa, e Carol Aird (Cate Blanchett), madre di famiglia alle prese con un difficile divorzio. Dal romanzo di Patricia Highsmith, Todd Haynes realizza un commovente poema per immagini che rilegge i codici del melodramma classico con straordinaria modernità.

1. Steve Jobs

1984, 1988, 1998: tre momenti pivotali nell’evoluzione della tecnologia informatica e nella vita di Steve Jobs (Michael Fassbender), co-fondatore della Apple, al cuore di una rete di infuocati rapporti professionali e privati. La regia di Danny Boyle si mette al servizio della stratificata ed avvincente sceneggiatura di Aaron Sorkin, capace di valicare le convenzioni del genere biografico per costruire un capolavoro di profondità a dir poco abissale.