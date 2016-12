"Picnic ad Hanging Rock": un ritorno al mistero nel capolavoro di Peter Weir

Riflessioni

Pochi film nella storia del cinema sono riusciti ad indagare il mistero come ha fatto Picnic ad Hanging Rock di Peter Weir; pochi ne hanno ricercato gli indizi, le tracce e le assoluzioni, se vogliamo; pochi lo hanno scrutato con tale rispetto e assoluta rimostranza spirituale. Picnic ad Hanging Rock è l’opera che ha permesso all’autore australiano di farsi conoscere nel mondo, di diventare da lì a poco “il regista di The Truman Show e L’attimo fuggente”, di dimostrare già in questo folgorante film di saper intercettare pensieri e turbamenti dell’uomo-spettatore con uno sguardo obiettivo ed emotivo, ma mai troppo indulgente.

Picnic ad Hanging Rock, tratto dall’omonimo romanzo di Joan Lindsay, è costruito intorno ad un caso oscuro, drammatico ed irrisolto: la scomparsa di tre ragazze e di un insegnante dell’istituto femminile Appleyard nel giorno di San Valentino dell’anno 1900, durante un picnic, tra le gole e le impervie cime del complesso roccioso di Hanging Rock, sopra Melbourne: un totem antico e oscuro, che la lava ha costruito un milione di anni fa e che ancora si erge, carico della propria sublimità. Dietro questi anfratti, le rocce taglienti, i morbidi declivi e i duri ma percorribili sentieri e cunicoli, tra protuberanze e forme di rocce particolari, si muovono, leggiadre e vestite di bianco, le fanciulle. Il richiamo alla natura, nella ricerca di un legame antico e sempre nuovo, è così suadente e ammaliante, così vero, che i loro piedi scalzi ne cercano un contatto autentico, tangibile: un contatto che arriva direttamente anche allo spettatore fin dal principio del film, con una macchina da presa ad altezza suolo che mostra erba, insetti e fiori, per poi volgere lo sguardo a quel complesso lontano e misterioso che inevitabilmente domina l’ambiente e il grande schermo.

Tra le ragazze c’è la bionda e solare Miranda (Anne Lambert), la vera protagonista del film, la quale conduce le altre, ammantata com’è di sensualità e carisma, e di cui molte sono affascinate ed “innamorate”; soprattutto Sara (Margaret Nelson), l’orfana trattata con disprezzo dalla direttrice, Mrs. Appleyard (Rachel Roberts). Sara conosce Miranda meglio di tutte, e con quella conoscenza così nascosta e ampia vuole appagare ogni suo desiderio esistenziale e spirituale. Ma come Sara, anche noi vediamo Miranda, nelle prime inquadrature del film, riflessa negli specchi: la sua immagine è un diaframma, è filtrata, la sua scomparsa è già rivelata ed annunciata. Ne intercettiamo solo una visione, un simulacro: è l’immagine dell’immagine, così come la vita “è il sogno di un sogno”, ci sentiamo dire dalla sua stessa voce. Miranda non scompare ad Hanging Rock: è già scomparsa, è già altro da sé, è parte di un mistero che riusciamo solo a sfiorare, ma non a capire.

Il suo richiamo ad Hanging Rock è un tentativo di ristabilire quel contatto, ricucendo la lacerante frattura tra civiltà (il collegio, con le sue rigide regole e gerarchie morali) e natura; è un ritorno a casa, in un tempo e uno spazio altri, “un tempo e un luogo giusti perché qualsiasi cosa abbia principio e fine”. Lavorando questi due elementi con la cura di un artigiano, mai troppo visionario, Weir rende la sua opera d’arte – arte che per costituzione ragiona su tempo e spazio, indagando perciò se stessa – qualcosa di mistico e potente. Qualcosa che innanzitutto è estasi: perché il mistero esige contemplazione, in quanto soggiace ad una verità presente, mai totalmente raggiungibile. E così la macchina da presa assume uno sguardo contemplativo, che osserva la natura con l’uomo, l’essere umano come parte di essa. La panoramica assurge a movimento chiave per tale mistica simbiosi: Weir esalta questo codice del linguaggio cinematografico per mostrare le sue protagoniste camminare dentro la natura di Hanging Rock, e poi lasciarle e rivelare ciò che sta intorno a loro, e in certi casi ritrovarle in seguito, quando il movimento circolare è completato. Un rapporto, quello tra natura e civiltà, che sarà prerogativa anche della sua filmografia futura.

Perciò Picnic ad Hanging Rock è innanzitutto contemplazione di una bellezza che Weir crea con i dettagli, tessere di un mosaico di abbagliante splendore, dai colori suadenti e i suoni onirici: in questo si staglia il viso botticelliano di Miranda, il suo primo piano è il quadro perfetto di uno sguardo che ha dentro di sé altro e che guarda altro. Bellezza nella bellezza: quella eterna, che fissa lo spazio e tempo, la loro origine e la loro fine, e richiama ad un ordine soprannaturale. Poi la sua scomparsa effettiva, con le altre amiche e l’insegnante che le accompagnava, porta il film a virare sui percorsi del dramma, della mystery-story e del giallo. Ora la relazione uomo e natura – l’uomo rappresentato dal poliziotto e dall’abitante della zona che si adoperano nelle ricerche, o dai due amici appartenenti a ceti opposti, Michael, figlio di una famiglia aristocratica, e Albert, il loro tuttofare, che avevano intercettato quella bellezza incontrando le ragazze nel loro peregrinare tra la natura prima della scomparsa – è raccontata dal regista australiano non più con dolci panoramiche immersive, ma con campo e controcampo, mettendo in atto una sorta di rottura.

Sopraggiunge la razionalità, la repressione di una cultura inerme di fronte al mistero della natura, la “violenza” sottile perpetrata dalla direttrice soprattutto nei confronti di Sara, interessata più alle sue rette che al suo dolore. Picnic ad Hanging Rock è un film stratificato e complesso, seppur l’elegante ed onirica fotografia di Russell Boyd e le note ipnotiche ed evocatrici del flauto (di Pan) di Gheorghe Zamfir inserite nel tappeto musicale di Bruce Smeaton, tenuto tra il sogno e la realtà più opprimente, lo rendano leggiadro e sospeso. Un capolavoro dell’indicibile e dell’inafferrabile. “Ci sono dopotutto nella nostra mente cose di cui sappiamo ancora meno che delle sparizioni ad Hanging Rock. Ed è stato in questi profondi silenzi che ho costruito la mia versione di questa storia”. Peter Weir ci ricorda che il complesso di Hanging Rock è dentro di noi, nel nostro essere: una barriera dell’ignoto che nasconde anfratti vuoti e sconosciuti. Presto capiamo di non essere alla ricerca di Miranda e delle altre ragazze, non ci interessa più la soluzione della raffinata detection imbastita dal film. Perché stiamo ricercando noi stessi.