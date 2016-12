"Alien - Covenant": il primo trailer del thriller sci-fi di Ridley Scott

Trailer

Aspettando il ritorno dei replicanti con Blade Runner 2049, un altro capolavoro di fantascienza diretto da Ridley Scott vedrà il proprio immaginario rivivere sul grande schermo con Alien – Covenant, horror sci-fi in uscita il 19 maggio nelle sale americane, sempre per la regia del 79enne Scott. Secondo prequel del cult del 1979 Alien, dopo il bellissimo e sottovalutato Prometheus del 2012, e nuovo cimento di Ridley Scott nel campo della fantascienza a due anni di distanza dall’enorme successo di Sopravvissuto – The Martian, Alien – Covenant racconterà la storia delle prime apparizioni dei terribili xenomorfi.

Michael Fassbender, Noomi Rapace e Guy Pearce riprenderanno i ruoli già interpretati quattro anni fa in Prometheus, mentre fra le new-entry del cast figurano Katherine Waterston, Billy Crudup, Danny McBride, Demián Bichir e James Franco, nei ruoli dei membri dell’equipaggio di un’astronave colonizzatrice chiamata appunto Covenant; la sceneggiatura del film è firmata da John Logan. Ecco di seguito il teaser trailer originale di Alien – Covenant, il trailer italiano e il primo poster della pellicola.

Video

Video