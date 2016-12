"Blade Runner 2049": Ryan Gosling e Harrison Ford nel teaser trailer

Trailer

È fissata per il 6 ottobre l’uscita nelle sale americane di Blade Runner 2049, l’attesissimo sequel di uno dei massimi capolavori della fantascienza mondiale, il leggendario Blade Runner diretto da Ridley Scott nel 1982. Realizzato a 35 anni di distanza dal capostipite, ispirato a un racconto di Philip K. Dick, Blade Runner 2049 vedrà il ritorno dello storico protagonista, Harrison Ford, al fianco del giovane divo Ryan Gosling: entrambi gli attori sono al centro delle primissime sequenze del film, mostrate nel teaser trailer appena diffuso dalla Warner Bros.

Con il veterano Ridley Scott come co-produttore e il talentuoso cineasta canadese Denis Villeneuve alla regia, dopo il grande successo di un altro film di fantascienza, lo splendido Arrival con Amy Adams (a gennaio nelle sale italiane), Blade Runner 2049 si preannuncia come uno dei maggiori eventi cinematografici del prossimo anno. Nel cast, accanto a Ford e Gosling, ci saranno anche Robin Wright e Jared Leto, mentre a firmare la colonna sonora sarà Jóhann Jóhannsson, già compositore di Arrival e pronto all’impresa di un difficile confronto con le meravigliose musiche di Vangelis per il cult del 1982. Ecco di seguito il teaser trailer originale della pellicola.

Video