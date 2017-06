"Blade Runner 2049": trailer, trama e poster del film con Ryan Gosling

Trailer

Dopo il teaser trailer rilasciato cinque mesi fa, la Warner Bros ha appena diffuso il primo full trailer di Blade Runner 2049, il sequel del capolavoro di fantascienza di Ridley Scott del 1982. Diretto da Denis Villeneuve, reduce dal trionfo di Arrival, Blade Runner 2049 ci farà ritrovare il protagonista storico dell’opera originale, Harrison Ford, al fianco di Ryan Gosling, co-protagonista di questa nuova pellicola, la cui uscita nelle sale italiane è fissata per il 4 ottobre (con due giorni d’anticipo sull’uscita negli Stati Uniti). Fra i membri del cast anche Robin Wright, Dave Bautista e Jared Leto, mentre la sceneggiatura è firmata da Hampton Fancher e Michael Green.

Di seguito vi proponiamo il nuovo trailer di Blade Runner 2049, sia nella versione originale inglese, sia in quella doppiata in italiano, e i due character-poster del film di Villeneuve, in cui figurano rispettivamente i personaggi interpretati da Gosling e da Ford. Questa invece la sinossi ufficiale della pellicola: “L’agente K della Polizia di Los Angeles (Ryan Gosling) scopre un segreto sepolto da tempo che potrebbe far precipitare nel caos quello che è rimasto della società. La scoperta di K lo spinge verso la ricerca di Rick Deckard (Harrison Ford), un ex-blade runner della polizia di Los Angeles sparito nel nulla da 30 anni”.

